В США описали случай пациента с рекордным COVID-19 1 22.10.2021, 10:37

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Она болела коронавирусом почти год.

Женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, была носителем коронавируса не менее 335 дней, что является самым длительным из когда-либо задокументированных случаев COVID-19 на сегодня, пишет «Новое время».

Пациентка, 47-летняя женщина, имя которой не разглашается, была впервые госпитализирована с COVID-19 в кампусе Национального института здоровья в Бетесде, штат Мэриленд, весной 2020 года.

Исследование показало, что спустя десять месяцев, в течение которых у нее были легкие симптомы коронавируса или не было их вовсе, врачи обнаружили, что у нее все еще положительный результат на вирус.

У женщины был ослаблен иммунитет после того, как за три года до этого после успешного лечения рака крови у нее остался низкий уровень В-клеток, которые вырабатывают антитела. Согласно исследованию, она продолжала давать положительный результат теста на коронавирус, который, впрочем, по мнению ее врачей, был ложноположительным, обнаруженным на безвредных фрагментах вируса, оставшихся после того, как инфекция была устранена.

Когда в марте этого года вирусная нагрузка у женщины снова выросла, врачи секвенировали его геном. Они обнаружили, что он очень похож на коронавирус, который она несла десятью месяцами ранее, и не похож ни на один штамм, циркулирующий среди населения в то время.

Женщина прошла курс лечения и, наконец, вылечила инфекцию в апреле 2021 года, через 335 дней после первого обследования. У нее уже было несколько отрицательных тестов на COVID-19.

Отметим, что люди с ослабленным иммунитетом с меньшей вероятностью проявят сильный ответ на COVID-19 даже после двух доз вакцины, что делает их более уязвимыми для инфекции. Например, исследование женщины с ВИЧ, которая носила коронавирус в течение 216 дней, показало, что он мутировал как минимум 30 раз.

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