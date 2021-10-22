Ученые обнаружили самого близкого родственника домашних собак 22.10.2021, 11:14

Чучело японского волка в Национальном музее природы и науки в Токио

Фото: Momotarou2012/Wikimedia Commons

Команда японских биологов опубликовала документ, в котором описывается генетический анализ вымершего животного.

Группа исследователей нашла доказательства того, что японский волк является ближайшим известным родственником домашних собак, пишет «Новое время».

Команда японских биологов опубликовала документ, в котором описывается генетический анализ вымершего волка и его отношения с современными собаками.

Японский волк (Canis lupus hodophilax) является подвидом серого волка и когда-то жил на многих островах современной Японии. Этот вид был объявлен вымершим в 1905 году после того, как охотники и землевладельцы убили последнего представителя вида, но многие образцы тканей и костей были сохранены.

В рамках этой новой попытки исследователи извлекли ДНК из образцов костей из нескольких музеев Японии.

Сравнивая ДНК японского волка с ДНК других волков и собак, а также таких видов, как лисы, исследователи обнаружили, что эта ДНК находится на уникальной эволюционной ветви волков, которая возникла где-то между 20 000 и 40 000 лет назад. По мнению исследователей, некоторые из этих древних волков эволюционировали в японских волков, а другие — в собак.

«По данным генома невозможно определить, когда собаки стали домашними животными, для этого нужны археологические данные», — отмечают ученые.

Предыдущие исследования показали, что современные домашние собаки произошли от разновидности серого волка, которой сегодня не существует. Новое свидетельство ДНК предполагает, что он жил в Восточной Азии (а не на Ближнем Востоке или в Европе, как многие предполагали) и эта волчья линия позже мигрировала в Японию.

Однако до сих пор неясно, что случилось с линией, которая превратилась в собак. ДНК также показала, что между волчьей линией и собачьей линией было некоторое скрещивание. Еще одно исследование показало, что примерно 2% ДНК ездовой собаки, умершей 10 000 лет назад, принадлежало японскому волку. Исследователи предполагают, что такое скрещивание произошло до того, как японский волк перебрался в Японию.

Ученые также отмечают, что поющие собаки и динго Новой Гвинеи имеют наибольшее количество ДНК японского волка из всех современных видов, что позволяет предположить, что волк мигрировал на большие расстояния.

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