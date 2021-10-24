закрыть
24 октября 2021, воскресенье, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Полоцком районе похитили лесовоз

5
  • 24.10.2021, 10:56
  • 2,676
В Полоцком районе похитили лесовоз

Транспортное средство обнаружили на территории России.

Утром 23 октября в милицию заявили о хищении лесовоза с территории склада в Полоцком районе, сообщают Naviny.by.

Похитители предварительно перерезали провода камер наблюдения на складе. Однако это не помешало оперативно установить местонахождения лесовоза.

Транспортное средство обнаружили на территории России. Местная полиция изъяла лесовоз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 - кража, совершенная в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел