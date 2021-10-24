В Полоцком районе похитили лесовоз 5 24.10.2021, 10:56

2,676

Транспортное средство обнаружили на территории России.

Утром 23 октября в милицию заявили о хищении лесовоза с территории склада в Полоцком районе, сообщают Naviny.by.

Похитители предварительно перерезали провода камер наблюдения на складе. Однако это не помешало оперативно установить местонахождения лесовоза.

Транспортное средство обнаружили на территории России. Местная полиция изъяла лесовоз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 - кража, совершенная в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».