Ученые выяснили, как человеческий мозг менялся в размерах 1 28.10.2021, 14:25

Наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших предков из плейстоцена.

Американские специалисты изучили 985 ископаемых и современных черепов и пришли к выводу, что человеческий мозг уменьшился в размерах примерно 3000 лет назад, в эпоху голоцена. Дважды до этого, во времена плейстоцена, мозг увеличивался в размере. Это происходило 2,1 миллиона лет и 1,5 миллиона лет назад, пишет «Вокруг света».

«Удивительный факт о современных людях заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших предков из плейстоцена. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов», — отметил один из авторов исследования Джереми Де Сильва (Jeremy DeSilva) из Дартмутского колледжа.

Увеличение размера мозга, вероятнее всего, произошло на фоне технических достижений древних людей, которые способствовали улучшению питания. Почему позднее мозг уменьшился в размерах, для ученых было менее очевидно.

В новом исследовании специалисты выдвинули гипотезу, согласно которой это произошло на фоне изменения структуры общества. Свои выводы ученые сравнили с тем, что известно в муравьиных сообществах.

Результаты показали, что разделение труда может влиять на размер мозга. В этом случае происходит «специализация» на решении ограниченных задач, что позволяет мозгу работать более эффективно.

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