Летевший из Москвы в оккупированный Симферополь самолет аварийно сел в Ростове 3.10.2021, 15:22

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На борту находился 171 пассажир.

Самолет авиакомпании S7, летевший из московского Домодедово в Симферополь, совершил посадку в Ростове-на-Дону из-за неисправности двигателя. Об этом рассказали РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Во время выполнения рейса S7 2007, следовавшего по маршруту Москва-Симферополь, была выявлена техническая неисправность двигателя самолета на эшелоне. КВС (команда воздушного судна. — РБК), в соответствии с инструкциями, принял решение производить посадку в ближайшем аэропорту Платов в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 171 пассажир. Посадка прошла благополучно. Для дальнейшей транспортировки пассажиров авиакомпания выслала резервный самолет.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону.

В конце сентября самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара, после того как по нему ударила молния. В результате инцидента никто не пострадал. Людей отправили в Сочи автобусами, а борт остался в краснодарском аэропорту. Решение о его дальнейшей эксплуатации должны принять технические службы.

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