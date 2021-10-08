В Жодино, в разгар четвертой волны COVID-19, ябатьки собрались на шабаш

В Жодино, в разгар четвертой волны COVID-19, ябатьки собрались на шабаш22
- 8.10.2021, 16:23
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Их пиршество ляжет на бюджет города либо завода БелАЗ.
Чиновники средней руки съехались в город Белазов под маркой встречи с «городами побратимами» из России, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Чтобы чинуши не скучали солдаты срочной службы в спорткостюмах побегали перед ними с лукашистскими флагами. Коллектив народной самодеятельности показал военную сценку и вишенкой на торте стал дежурный автопробег из десятка машин.
Дальнейшая часть этого «глобального» пиршества ляжет на бюджет города либо завода: закупить гвоздички и флажки для фото, накормить изголодавшихся чиновников и расселить. В конце белорусам расскажут, что было «много идей и проектов», которые как всегда останутся на словах.
В то время, когда в соседнем Борисове увеличивают места для ковид больных - отважные прикорытники не носят маски. Что ж подождем...