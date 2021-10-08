В Беларуси вводят обязательное ношение масок в общественных местах

В Беларуси вводят обязательное ношение масок в общественных местах27
- 8.10.2021, 21:12
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Обязательное ношение масок станет обязательным с 9 октября.
С 9 октября в Беларуси ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех, сообщает Минздрав.
Эта норма внесена специалистами ведомства в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19.
Напомним, в регионах для противодействия распространению коронавирусу вводят запрет на перевозку пассажиров без масок.