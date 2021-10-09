Польша и Литва укрепляют энергетическую безопасность региона
- 9.10.2021, 12:18
Польская компания Orlen развивает производственные мощности НПЗ в Мажейкяй в Литве.
Польская компания PKN Orlen будет развивать производственные мощности нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяй в Литве — в этом году начнется строительство установки по углубленной переработке сырой нефти, сообщает «Польское радио».
Это повысит эффективность нефтеперерабатывающего завода — из того же количества сырой нефти будет производиться больше топлива. PKN Orlen подписала соглашение с Orlen Lietuva о финансировании этого проекта и вложит в него 641 миллион евро.
Заместитель премьер-министра, министр государственных активов РП Яцек Сасин заявил, что эти мероприятия включены в стратегию энергетической безопасности региона.
Яцек Сасин и глава PKN Orlen Даниэль Обайтек также обсудили этот вопрос тему в Мажейкяй с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Orlen Lietuva — литовская компания, принадлежащая PKN Orlen, которая управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в странах Балтии. Завод в Мажейкяй — крупнейшее предприятие в стране, на нем работает около 1500 сотрудников, более 90% из которых — жители города и его окрестностей. Только в прошлом году Orlen Lietuva внесла в бюджет Литвы более 500 миллионов евро налогов.