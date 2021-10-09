«Золотой мяч»-2021: названы все претенденты и главный фаворит 1 9.10.2021, 17:51

Всего в списке 30 футболистов.

Издание France Football опубликовало список из 30 номинантов на "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту планеты по итогам года, пишет apostrophe.ua.

Традиционно в нем оказались легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду. Вот как полностью выглядит список номинантов на награду:

Рияд Марез (Алжир), Н'Голо Канте (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Леонардо Бонуччи (Италия), Мэйсон Маунт (Англия), Харри Кейн (Англия), Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Карим Бензема (Франция), Рахим Стерлинг (Англия), Николо Барелла (Италия), Лионель Месси (Аргентина), Бруну Фернандеш (Португалия), Педри (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Джорджо Кьеллини (Италия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Неймар (Бразилия), Рубен Диаш (Португалия), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Симон Кьяер (Дания), Роберт Левандовски (Польша), Жоржиньо (Италия), Мохамед Салах (Египет), Сезар Аспиликуэта (Испания), Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия), Жерар Морено (Испания), Фил Фоден (Англия), Килиан Мбаппе (Франция) и Луис Суарес (Уругвай).

Букмекеры уже назвали главного претендента на награду. Им стал Месси, коэффициент на его победу в голосовании за "Золотой мяч"-2021 равняется 1,60.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».