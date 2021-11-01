В Минске на одном из участков уволились все дворники

В Минске на одном из участков уволились все дворники6
- 1.11.2021, 19:13
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Дворники уволились после решения исполкома увеличить нагрузку.
Подписчики телеграм-канала БОР сообщают о том, что на одном из участков уволились все дворники после приказа исполкома увеличить нагрузку:
«Пришла женщина, сотрудница ЖЭС, номера, к сожалению, не спросил, обслуживают р-н Колесникова, Жиновича "Каменная горка" и рассказала какая жесть творится у них: пришло письмо из исполкома с приказом увеличить нагрузку на дворников до 19 подъездов: это закатить и выкатить 19 контейнера подмести, влажная уборка 19 подъездов, уборка листьев, снега, сора на прилегающей территории.
На что все дворники написали заявления на увольнение. Остались только химики и алиментщики, им деваться некуда. Но они наубирают».