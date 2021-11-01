Шизофрения лукашенковского Минздрава 8 1.11.2021, 20:08

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Отменивший масочный режим Минздрав выпустил таблички с призывом носить маски.

В середине октября в Беларуси ввели ряд ограничений из-за новой волны эпидемии коронавируса, в том числе обязательный масочный режим, а где-то даже требование быть вакцинированным для некоторых. Но после критики Лукашенко 22 октября Минздрав отменил все важные антиковидные ограничения, а от госучреждений потребовали убрать все упоминания о масочном режиме. В итоге водители ночью отковыривали от троллейбусов и автобусов наклейки с призывом надеть маску, передает the-village.me.

Сегодня, 1 октября, Минздрав опять передумал и опубликовал в своем телеграм-канале таблички для общественного транспорта, магазинов, общепита и других общественных мест с очень ненавязчивым, но все же призывом носить маски, вакцинироваться, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию.

«В Министерстве здравоохранения разработан пакет информационных табличек на русском и беларуском языках призванный рекомендовать общественности соблюдение мер безопасности и необходимость вакцинирования от COVID-19. Концепция — персонифицированное обращение к каждому, просьба быть сознательным и благодарность за ответственное поведение. Пакет подготовлен для торговых сетей, общепита, общественного транспорта, учреждений образования, для предприятий и организаций», — говорится в сообщении Минздрава.

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