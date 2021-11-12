В Совбезе ООН обсудили Беларусь 12 12.11.2021, 8:05

17,522

Режим Лукашенко призвали привлечь к ответственности.

США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН считают, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Беларусью, и осуждают его. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении указанных стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН, которое было опубликовано на сайте представительства США при ООН.

В заявлении говорится, что указанные страны осуждают «организованное использование людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу в политических интересах Беларуси с целью дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой страны».

Они призывают привлечь Беларусь к ответственности. Стороны готовы обсудить санкционные меры против властей Беларуси и тех, кто, способствует миграционному кризису на границе с Польшей.

Подписавшие заявление страны солидарны с Польше и Литвой, а также призывают к сотрудничеству «страны происхождения и транзита, чтобы предостеречь своих граждан от попадания в ловушку, установленную белорусскими властями».

Стороны также считают кризис на границе и власти Беларуси угрозой региональной безопасности.

«Это демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности», — отмечается в заявлении.

Они также призывают Минск не подвергать риску жизни людей и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи.

Кризис на границе

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей. Например, в 2021 году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а в 2020 — 74 нелегальных мигранта.

В начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь. Режим ЧП в приграничье ввели в Польше и Литве.

Ситуация резко обострилась 8 ноября — большая колонна мигрантов с Ближнего Востока направилась в сторону пограничного перехода «Брузги» на белорусско-польской границе. Не дойдя 300 метров до погранперехода, они свернули в лес и начали разбивать лагерь. Позже они безуспешно попробовали штурмовать границу. По последним данным, в стихийном лагере около двух тысяч человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».