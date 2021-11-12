Почему некоторые люди не заражаются COVID-19: исследование ученых 5 12.11.2021, 12:04

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Результаты исследования могут иметь решающее значение в процессе разработки вакцины от коронавируса другого типа.

Миллионы людей во всем мире переболели коронавирусом, однако среди них есть и те, кто ни разу не заразились COVID-19.

О том, почему так происходит, сообщается в исследовании ученых Университета Реддинга (Великобритания) - результаты опубликованы в научном журнале Nature (перевод - apostrophe.ua).

Ученые выяснили - это связано с увеличением Т-клеток, которые реагировали на Sars-cov-2. Эти иммунные клетки "вынюхивают" белки в механизме репликации – области коронавируса, общей с сезонными коронавирусами.

Как отмечает доцент биомедицинских технологий в Университете Рединга Александр Эдвардс, данное исследование определяет новый промежуточный результат – для этого достаточно воздействия вируса, чтобы активировать часть иммунной системы человека. В то же время, этого недостаточно для проявления симптомов, обнаружения значительных уровней вируса или установления ответа антител.

По словам Эдвардса, выводы из данного исследования могут иметь решающее и важное значение в процессе разработки вакцины от коронавируса другого типа.

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