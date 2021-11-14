Вещи из СССР, которые многое могут рассказать об их владельце 14 14.11.2021, 13:35

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От чайного гриба на столе до майки-алкоголички.

Так, друзья — я давно собирался написать пост о бытовых вещах, которые остались еще со времен СССР и которые выдают в своем хозяине нищеброда, пишет белорусский блогер Максим Мирович.

Что самое интересное — на самом деле человек может быть достаточно состоятельным, но по какой-то из причин (может "ностальгия" терзает) продолжает пользоваться этими вещами, почему так происходит — для меня большая загадка. То ли привычка, то ли еще что.

Запомните — если вы не хотите в глазах других выглядеть жутким нищебродом, от всех этих вещей и привычек нужно срочно избавиться.

1. Чайный гриб на столе на кухне

Страшная вещь, появившаяся еще в СССР и кое-где продолжающая использоваться. Для тех, кто не знает, что это такое, вкратце расскажу — в трехлитровую банку, накрытую пожелтевшей марлей, наливается чай и помещается часть субстанции, называемой "чайным грибом". Затем оно там все киснет, и на выхлопе получается напиток, чем-то напоминающий квас. Однажды еще в СССР я попробовал это питье (угостили соседи), но когда увидел, как он получается, охота его пить пропала — банка с чайным грибом выглядит крайне отвратительно и напоминает то ли какую-то больничную ссанину, то ли маринованные блины, то ли какого-то заспиртованного пришельца из Кунсткамеры. И да, оно там внутри живое и периодически попердывает в воду пузырьками.

Если вы до сих пор по какой-то причине продолжаете использовать чайный гриб — срочно выбросьте его вместе с банкой с балкона, не пугайте своих гостей.

2. Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички

Удивительно, но многие по старой привычке продолжают носить дома синюю спортивную одежду а-ля СССР — нечто похожее до сих пор производится местными швейными фабриками. Если не хотите выглядеть как нищеброд, никогда такое не покупайте — сейчас трикотажные фабрики выпускают много красивой, недорогой и удобной одежды.

Сюда же можно отнести и растянутые майки-"алкоголички" — в СССР их носили потому, что майка на бретельках была самой дешевой и доступной, и с тех пор такая майка стойко ассоциируется с нищетой. Кстати, в фильмах времен Перестройки советские алкаши (взять хотя бы героев Брондукова) — все сплошь ходят в таких майках, которые к тому же растянутые и пожелтевшие.

3. Посуда с позолотой и в цветочки

Если у вас дома до сих пор сохранились старые советские сервизы с псевдо-золотыми полосочками и рисунками в цветы — срочно их выбрасывайте. Или хотя бы никогда не ставьте их на стол, когда к вам придут гости — не позорьтесь. Все знают, что эти сервизы остались еще со времен СССР, где их покупали просто для того, чтобы заполнить шкафы, и скорее всего при переезде на новую квартиру вам их просто отдали родители — "будет на первое время, деньги сэкономите!"

Сейчас такая посуда на столе выглядит жутко по-нищебродски.

4. Вещи, замотанные синей изолентой

Если у вас дома есть хотя бы одна вещь, "починенная" с помощью синей изолентой — несите ее прямо сейчас на помойку, потому что выглядит это страшно, замотанных синей изолентой тапок я не видел даже в нищем Афганистане. В СССР, где все годы существовал перманентный товарный дефицит, считалось нормальным замотать изолентой, например, отвалившуюся накладку кухонного ножа — но сейчас, когда кухонная утварь продается везде и стоит копейки, это выглядит ужасно и говорит много нелестных вещей о хозяине.

5. Коробки с хламом и ржавые гвозди в туалете

В квартирах советских панельных домов есть двустворчатый шкафчик в туалете — в котором многие до сих пор продолжают хранить хлам со времен СССР — главным образом, всякие ржавые гвозди, напильники без ручек, куски велосипедных камер, ржавые скрепки, советские плоскошлицевые шурупы, мотки когда-то украденной алюминиевой проволоки, деревянные катушки из-под ниток, винные пробки, металлические шарики загадочного происхождения и подшивку журнала "Наука и Жизнь" за 1986-1989 годы.

Весь этот хлам давно пора выкинуть, если не хотите выглядеть в глазах своих гостей как нищеброд-скопидомщик. Да и в целом — лучше один раз пожалеть, что под рукой нет какого-то шурупа и пойти купить его в хозмагазине, чем 30 лет смотреть на этот ржавый хлам.

6. Трехлитровые банки на антресолях

Многие семьи сейчас уже не занимаются консервацией овощей и фруктов, но по старой привычке продолжают хранить на антресолях банки. Тоскливые ряды трехлитровых баллонов могут также хранится в современном шкафу-купе на верхних полках, что выглядит особенно нелепо. Если вы не занимаетесь закатками компотов — срочно выбрасывайте все эти банки, они только занимают лишнее место.

7. Мусор на балконе

В СССР было принято захламлять балкон всякой ерундой, вроде рамы от поломанного велосипеда "Орленок", старых курток и поломанных лыж "Телеханы". Если у вас на балконе до сих пор продолжает хранится хлам — его нужно вынести на помойку, в наши дни очень стыдно иметь захламленный балкон либо лоджию.

Вот такой список у меня получился, все эти вещи выдают в своих хозяевах нищеброда родом из СССР.

Что скажете о списке? Можете чем-то дополнить? Напишите в комментариях, интересно.

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