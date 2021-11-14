Белорусы остаются дома и пишут политзаключенным 14.11.2021, 21:27

Пока мы им пишем — они верят в победу.

Забастовка — время различных домашних хобби, увлечений и полезных дел, одним из которых являются письма политзаключенным, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих. Наши люди, которые живут в страшных условиях в параллельной с нами реальности, ждут нашей победы. И пока мы им пишем - они в нее верят. Вера помогает им бороться с трудностями, терпеть многое, ведь не зря говорят: "Если есть во имя чего, человек выдержит любое как".

Три правила

Коль на режим не повлиять...

Не торопись, подумай, друг...

Ты можешь письма отправлять.

А вдруг они дойдут, а вдруг?

Первое правило - не сдаться.

Второе правило - помочь.

Третье - поддерживать , сражаться.

Даже когда уже невмочь!

Поверь, приятно будет знать.

Пусть не твое, коль не дойдет.

Там человек начнет хоть спать.

Оно его хоть как спасет.

Коль на режим не повлиять.

Держись трех правил, дорогой.

Не сдаться, поддержать, сказать:

"Ты не один. Народ с тобой!"

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