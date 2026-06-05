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Премьер Польши эмоционально поздравил теннисистку, которая выбила россиянку в полуфинале «Ролан Гаррос»

  • 5.06.2026, 3:00
Премьер Польши эмоционально поздравил теннисистку, которая выбила россиянку в полуфинале «Ролан Гаррос»
Фото: REUTERS

Майя Хвалинска сенсационно вышла в финал турнира, победив обидчицу Соболенко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал победу польской теннисистки Майи Хвалинской над россиянкой Дианой Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос».

Политик опубликовал пост в Х, в котором оригинально поздравил свою соотечественницу.

«Наша Пчелка Майя лучше российских ракет!», — написал Туск.

Хвалинская впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.

Также она стала первой теннисисткой в истории Открытого чемпионата Франции, которая пробилась в финал через квалификацию и второй в истории Открытой эры тенниса (с 1968 года), которая вышла в финал турнира Большого шлема в статусе квалифаера. Первой это сделала британка Эмма Радукану на US Open-2021 — в итоге она выиграла тот турнир.

В финале Хвалинская сыграет против россиянки Мирры Андреевой. Решающий матч состоится в субботу, 6 июня.

В четвертьфинале Хвалинская переиграла другую россиянку — Анну Калинскую.

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