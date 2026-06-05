Премьер Польши эмоционально поздравил теннисистку, которая выбила россиянку в полуфинале «Ролан Гаррос»
- 5.06.2026, 3:00
Майя Хвалинска сенсационно вышла в финал турнира, победив обидчицу Соболенко.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал победу польской теннисистки Майи Хвалинской над россиянкой Дианой Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос».
Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet! 👏🇵🇱❤️— Donald Tusk (@donaldtusk) June 4, 2026
Политик опубликовал пост в Х, в котором оригинально поздравил свою соотечественницу.
«Наша Пчелка Майя лучше российских ракет!», — написал Туск.
Хвалинская впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.
Также она стала первой теннисисткой в истории Открытого чемпионата Франции, которая пробилась в финал через квалификацию и второй в истории Открытой эры тенниса (с 1968 года), которая вышла в финал турнира Большого шлема в статусе квалифаера. Первой это сделала британка Эмма Радукану на US Open-2021 — в итоге она выиграла тот турнир.
В финале Хвалинская сыграет против россиянки Мирры Андреевой. Решающий матч состоится в субботу, 6 июня.
В четвертьфинале Хвалинская переиграла другую россиянку — Анну Калинскую.