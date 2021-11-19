На «Гродно Азоте» идут массовые увольнения опытных руководителей 14 19.11.2021, 13:50

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фото: TUT.BY

Работники не проходят аттестацию.

В каждом из цехов «Гродно Азота» от трех человек и более не проходят аттестацию. Это как инженерно-технические работники, так и начальники цехов, которые долгое время работали на предприятии, сообщил сайту Charter97.org источник на заводе.

"На каком основании — никто сказать не может. Профсоюз также молчит" — говорит работник, которого не хотят аттестовать.

Многие специальности на предприятии являются специфическими и уволенных будет крайне сложно заменить. Отметим, что после волны увольнений, которая произошла в 2020 году, на заводе происходят различные ЧП. Специалисты отмечают, что это связанно именно с кадровым голодом.

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