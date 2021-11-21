К восьмой годовщине начала украинского Евромайдана: как это было? 7 Олег Чупрына

21.11.2021, 15:39

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В протестах участвовало более двенадцати процентов населения страны.

21-го ноября этого года исполняется восьмая годовщина начала украинской Революции Достоинства известной также как Евромайдан. После малоизвестной за пределами страны студенческой Революции на Граните осенью 1990-го года, заложившей, по мнению многих, краеугольный камень в основание украинской независимости, Оранжевой Революции осенью-зимой 2004 года, резко продвинувшей вперед этот процесс, Евромайдан, среди прочего, завершил окончательный отрыв Украины от российского доминирования.

Как же началась Революция Достоинства? Все началось с массовых протестов, которые были спровоцированы внезапным и неожиданным решением правительства тогдашнего президента Виктора Януковича, объявленного 21 ноября 2013 года, не подписывать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Правительство утверждало, что решение не подписывать Соглашение с ЕС было чисто экономическим, и что его необходимо существенно улучшить. Однако, такое объяснение не удовлетворило многих украинцев, так как это не выглядело правдой. Дело в том, что переговорные группы Украины и ЕС интенсивно и скрупулезно работали над Соглашением в течение нескольких лет, в течение которых они провели более сорока раундов переговоров. Да и широко рекламируемое правительством на протяжении ряда лет "мы идем в Европу", резко контрастировало с таким объяснением.

Таким образом, настоящая причина отказа правительства Януковича подписать Соглашение оказалась политической. Россия постоянно выражала свое неодобрение, поскольку рассматривала Соглашение как угрозу своим геополитическим интересам на своем "заднем дворе". Ранее, в ноябре 2013 года, президента Януковича вызвали в Кремль, где он встретился с президентом России Путиным, а после его возвращения правительство заявило, что не подпишет Соглашение с ЕС.

Это решение сильно возмутило многих людей и побудило их выйти на улицы. Холодным и дождливым вечером 21 ноября 2013 года около полутора тысяч активистов гражданского общества и оппозиционных политиков собрались на Майдани Нэзалэжности (Площадь Независимости), чтобы выразить протест против этого решения. Многие украинцы чувствовали, что правительство предало их стремление в Европу и таким образом, с легкой руки журналистов, движение получило название Евромайдан. Уже на следующий день тысячи людей вышли на протесты во многих городах страны. В Киеве протестовало более ста тысяч человек, а на Майдане установили палатки. Люди требовали изменить решение и подписать долгожданное соглашение на предстоящей встрече ЕС в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. Но, увы, эти требования были проигнорированы, и хотя президент Янукович поехал на встречу ЕС, он не подписал документ. И как гласит старая пословица, "поезд ушел", поэтому большинство протестующих, хотя и были глубоко разочарованы, разобрали сцену и палаточный лагерь на Майдане и разошлись по домам.

Однако не все покинули площадь, и несколько сотен протестующих, в основном очень молодые люди, студенты киевских вузов, решили продолжить акцию и остались на Майдане на ночь. Как вдруг, около 4 часов утра 30 ноября, отряд милиции особого назначения "Беркут" внезапно и неспровоцированно напал на них, жесточайшим образом избивая и разгоняя студентов.

Многие молодые люди получили серьезные травмы, и десятки окровавленных студентов вынуждены были обратиться за медицинской помощью. К утру новость о разгоне студентов и невиданной милицейской жестокости быстро распространились, чрезвычайно рассердив людей. К полудню того же дня десятки тысяч украинцев собрались в центре Киева, требуя наказать виновных в жестокости милиции. Но снова, как и прежде, требования протестующих не вызвали сколько-нибудь значимой реакции со стороны властей. Возможно, что эти неспровоцированные жестокости по отношению к студентам были "последней каплей" в цепи предшествующих событий, которые продемонстрировали, что режим становится все более и более репрессивным и коррумпированным, с притеснением гражданских свобод и растущими нарушениями прав человека. В итоге, накопившееся недовольство людей и побудило их восстать против власти. Таким образом, начался новый этап массовых протестов, но на этот раз уже против самого режима Януковича, системы, которая всего за несколько лет существенно скатилась в сторону авторитаризма.

Грандиозная коррупция, клиентелизм и кумовство, которые, хотя и существовали раньше, стали особенно очевидными при президентстве Януковича. Его клан, так называемая "Семья", значительно расширил свое влияние и богатство за очень короткий период времени. Примечательно, что быстрорастущий уровень коррупции и сползание к авторитаризму не были полностью неожиданными. Виктор Янукович, в молодости трижды осужденный за уголовные преступления и принадлежавший к влиятельному донецкому олигархическому клану, став президентом, сразу же начал использовать полученную власть в целях личного обогащения.

Уже 1 декабря на Майдане протестовали от полумиллиона до миллиона человек, которые тут же начали самоорганизовываться. Лидерами оппозиции в парламенте и активистами гражданского общества был сформирован Координационный Центр Национального Сопротивления. Протестующими было занято несколько окрестных зданий, был восстановлен палаточный городок на Площади и были организованы отряды самообороны, отвечающие за охрану и поддержание порядка в лагере. Они также начали строить баррикады. Но по-прежнему, все требования протестующих остались без внимания властей страны. Что еще хуже, в течение следующих трех месяцев режим пытался жестко подавить восстание, однако это имело противоположный эффект и протесты лишь усиливались как в Киеве, так и по всей стране. Движение стало поистине национальной революцией против режима. Миллионы людей, которые никогда раньше не участвовали в общественной жизни, вызвались участвовать в кампании. Например, только на Майдане тысячи людей помогали строить баррикады, собирали теплую одежду, одеяла и тому подобное, 22 профессиональных повара с помощью 80 волонтеров каждый день готовили еду для протестующих. Путем самоорганизации были сформированы медийные, информационно-технологические, медицинские и многие другие волонтерские объединения, обустроена библиотека и художественная выставочная площадка Майдана. Было осуществлено множество разноплановых творческих инициатив. Преподаватели-волонтеры Открытого Университета Евромайдана читали для всех желающих лекции по гуманитарным и экономическим дисциплинам. Многие украинские музыканты и певцы регулярно выступали перед митингующими. Автомайдан, большая группа активистов-автовладельцев, превратилась в мобильную силу Революции, регулярно проводя мощные автопробеги и митинги протеста по всему Киеву и за его пределами. Многие священники, представляющие различные украинские церкви, решительно поддерживали движение и осуществляли богослужения для протестующих. В соседнем Михайловском соборе располагалась больница Майдана, где десятки врачей-добровольцев и медсестер днями и ночами обслуживали больных и раненых демонстрантов. Активное участие в движении приняли женские, молодежные и другие общественные организации и группы. Тысячи предпринимателей и миллионы простых украинцев жертвовали деньги на поддержку восстания.

Социологические замеры показывали, что, в целом, в протестах участвовало более двенадцати процентов населения страны. Протестующие принадлежали к разным слоям общества, мужчины и женщины, молодые и старые, украино- и русскоязычные, люди разных национальностей, украинцы, крымские татары, русские, евреи, поляки, армяне, белорусы и другие. Почти две трети участников Революции имели высшее образование, и более половины были не из Киева, а со всей Украины. Алкоголь на Майдане был полностью запрещен, и многими очевидцами был отмечен беспрецедентный уровень цивилизованности майдановцев, как и отсутствие каких-либо заметных случаев антиобщественного поведения в их среде. В конечном итоге три месяца беспрецедентных протестов и столкновений привели к бегству Януковича в Россию и смене режима в конце февраля 2014 года. Однако это была горькая победа, за которую более сотни протестующих заплатили своей жизнью, а сотни участников получили ранения. Но огромная решимость, самоотверженность и отвага в сочетании с массовостью кампании и высоким уровнем самоорганизации привели к победе Евромайдана.

Сегодня, спустя восемь лет после Революции, Украина продолжает преодолевать проблемы связанные с коррупцией и неэффективным госаппаратом, а также сопротивляться гибридной агрессии со стороны авторитарной бывшей метрополии. Однако, одно очевидно – Революция Достоинства ознаменовала окончательный отрыв Украины от трехсотпятидесятилетней зависимости от автократической России. Революция также дала Украине импульс, позволивший стране окончательно утвердиться на пути европеизации и стать маяком надежды для миллионов жаждущих свободы россиян.

Олег Чупрына, kasparov.ru

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