Российский рэпер Моргенштерн уехал в Беларусь на частный концерт 4 25.11.2021, 22:16

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В РФ его обвиняют в торговле наркотиками.

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) сегодня, 24 ноября, после обвинений в торговле наркотиками от главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина уехал с женой и охранником в Беларусь. Об этом сообщил Telegram-канал «Опер слил». По словам концертного директора артиста Владимира, это связано с частным мероприятием, рассказывать о котором он не готов. Он добавил, что 26 ноября Моргенштерн планирует выступить в Москве.

«В Беларуси есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать»,— ответил концертный директор Daily Storm на вопрос, есть ли у Моргенштерна концерты в Беларуси в ближайшее время. Уже послезавтра, 26 ноября, артист планирует выступить в московском клубе Gipsy, отметил он.

Господин Бастрыкин сделал свое заявление вчера, 23 ноября. Он сказал, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это так, что выдвигать обвинения — прерогатива СКР.

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