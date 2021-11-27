Земля героев: как началось Слуцкое восстание 27.11.2021, 13:33

Фото: tut.by

В ноябре 1920 года Рада Случчины призвала к борьбе за независимую Беларусь.

21 ноября 1920 года в Слуцке развернулось антибольшевистское восстание. В этот день Рада Случчины издала декларацию, в которой призвала крестьянство «на борьбу за независимую Беларусь в ее этнографических границах».

Тысячи белорусов-добровольцев уже воевали за независимость своей Родины с 1918 года. Однако именно в конце ноября 1920-го состоялось первая масштабная военная операция целого самостоятельного соединения белорусских вооруженных сил – Слуцкое восстание.

Соглашение вызвало возмущение представителей Белорусской Народной Республики, которые 20 октября 1920 года приняли резолюцию, в ней отмечалось, что «РСФСР и Польша, не имея общих границ и безжалостно опустошая до сих пор Беларусь, сражаясь на ее территории, сейчас сочли возможным решать судьбу белорусского народа и распоряжаться его землями без участия его представителей, игнорируя справедливые притязания белорусского народа и его законного правительства, не допустили к участию в переговорах его правомочную делегацию».

Белорусские националисты заявили, что Рижский договор необязателен для белорусского народа, и призвали «всеми способами и средствами продолжать борьбу за независимую Белорусскую Народную Республику со всеми ее врагами».

Родина героев

Слуцкий уезд еще до Первой мировой войны был одним из основных районов деятельности белорусского национального движения. Здесь работали белорусские общины и кружки, отсюда они отправляли делегатов на съезд белорусских партийных и общественных организаций в 1917 году, отсюда ехали представители на I Всебелорусский конгресс.

Важную роль сыграла организованная Радославом Островским в 1917 году белорусская гимназия в Слуцке.

«Воспитанники этой гимназии через три года представляли собой отборные молодые кадры для белорусского военного движения», – отметил в своей работе «Солдаты БНР» историк Олег Латышенок.

Даже во время большевистской оккупации весной 1919 года, когда в городе был сформирован сводный Слуцкий батальон, его в скором времени подчинили себе белорусские националисты, в связи с чем большевики предпочли его просто распустить.

В марте 1919 года в Слуцком взорвалось антибольшевистское крестьянское восстание, которое было подавлено. Во время польской оккупации белорусские эсеры, главная местная политическая сила, готовила антипольское восстание в Слуцке.

Когда летом 1920 года пришли Советы, которые отказались подписать декларацию об образовании БССР, белорусские эсеры требовали разрыва связи с Советской Россией и создания белорусской армии.

Польские войска снова заняли Слуцк 11 октября 1920 года, а 18 октября, когда бои прекратились, линия фронта проходила на 25 км восточнее города.

Поэтому, когда в середине ноября состоялся Съезд Слуцка, на котором присутствовали более 100 делегатов от Слуцка и 15 волостей, делегаты приняли решение формировать войска Белорусской Народной Республики. Была избрана Рада Слуцка – постоянный орган региональной власти.

Съезд объявил Случчину частью БНР и постановил защищать свою землю с оружием в руках. Даже сторонники переговоров с большевиками направили протест против их намерения занять Слуцкий уезд и заявили, что Случчина хочет стать частью независимой Беларуси.

Первая. Слуцкая

Организацией вооруженных сил БНР в Слуцком ведали: 31-летний Павел Жаврид, который в 1917 году окончил Виленское военное училище; капитан Анастас Анципович и поручик Ян Мацеля.

Благодаря их работе, в том числе еще во время польской оккупации, возникла Первая Слуцкая бригада войск БНР. В составе бригады уже 22 ноября появился 1 полк – Слуцкий, началось формирование 2-го полка – Грозовского.

Командиром бригады стал Анастас Антипович, командиром 1-го полка был назначен капитан Петр Чайка, командиром 2-го Грозовского полка – капитан Лукаш Семеник. Основной частью офицерского состава были местные жители с опытом Первой мировой войны.

Согласно польским разведывательным рапортам, белорусские полки имели по 3 батальона, в каждом из которых было по три роты, пишет Олег Латышенок. Также должны были существовать два резервных полка. Белорусские источники не упоминают о резервных полках, зато сообщают о другом составе боевых полков – так, 1 Слуцкий полк стрельцов, по этой информации, состоял из 4 батальонов.

Также бригада имела отдельный кавалерийский отряд: даже во время господства пулеметов и скорострельной артиллерии конные части могли быть весьма полезными благодаря своей мобильности, хотя использовались в бою обычно как пехота. Также они были незаменимыми для разведки.

Контрразведку белорусской бригады возглавил поручик Антон Миронович.

Также бригада имела собственную военную школу под командованием поручика Федора Данилюка, были созданы полевой госпиталь, военный суд, лагеря и оружейная мастерская.

Всего численность бригады достигла 4.000 человек, в большинстве это были случчане, но также партизаны и перебежчики от большевиков из соседнего Бобруйского уезда. При недостатке обмундирования характерной одеждой солдат стал сшитый в домашних условиях мундир из домотканого полотна: куртка типа френч и брюки-галифе, а также шапка-ушанка из заячьего меха.

Оружия хватало хорошо если на половину всех добровольцев. Только что родившаяся бригада не могла защитить Слуцк, однако можно было попробовать застрять в 15-километровой нейтральной зоне между большевиками и поляками.

В бой!

Рада Слуцка и штаб 1 Слуцкой бригады отступили из столицы региона и остановились в Семежево, продолжая работу по созданию армии.

Делами военной печати занимался белорусский офицер Макар Костёвич – автор стихотворения «Мы выйдем тесными рядами», который был положен на музыку Владимира Теравского и в таком виде стал гимном БНР. Были изданы обращения к гражданам, крестьянам, красноармейцам, листовки со стихотворением Максима Богдановича «Погоня» и гимном «Испокон веков мы спали».

Макар Костёвич (псевдоним Макар Кравцов), погиб в большевистской неволе в 1939 году

Первый бой солдаты Слуцкой бригады приняли 27 ноября – день и этот заслуженно отмечается до сих пор как день Слуцкого восстания.

Отдел 6-й роты Слуцкого полка стрельцов во главе с подпоручиком Керножицким время разведки в районе деревень Быстрица, Веремейчики, Васильчицы и Черногубово столкнулся с советским военным отделом. Случчане захватили пленного. Еще один бой состоялся под Васильчицами. Один белорус был ранен, большевики потеряли троих убитыми, троих ранеными, одного пленным и вынуждены были отступить.

Боевые действия быстро разгорались по всему занятому белорусского бригадой фронту.

5-я рота Слуцкого полка во главе с подпоручиком Клишевичем заняла деревни Лютовичи и Дашново, причем взяла в плен 5 солдат врага. 7-я и 8-я роты дрались с большевиками за деревню Мохневичи. 30 ноября велись бои в районе Ужицы в Бобруйском уезде.

Слуцкий полк занимал фронт от Семежево к Вызне. Грозовский полк сражался на линии от Вызны до Копыля.

В первый день боев было вскрыто предательство командира 1-го Слуцкого полка капитана Чайки – на его место был назначен подполковник Гаврилович, а на место командира бригады Анциповича, обвиняемого эсерами в несоответствующей политической линии, – капитан Антон Сокол-Кутыловский.

В первые дни декабря большевистские власти решили провести масштабную военную операцию против случчан – этим занялись штаб 16-й советской армии силами 8-й и 17-й стрелковых дивизий, а также специальных частей чекистов.

Белорусы жестко сопротивлялись, однако советские части, благодаря поддержке артиллерии, имели подавляющую огневую мощь. К тому же, белорусская бригада имела ограниченные запасы патронов и быстро осталась почти без боеприпасов. Не хватало продовольствия и лекарств для раненых и больных тифом.

6 декабря произошел бой под Ядчицами, в котором белорусам пришлось отступить. На следующий день белорусские войска покинули Семежево.

Однако бои с большевиками продолжались. 10 декабря случчане заняли деревни Новоселки и Кривоселки, в ночном бою с 11 на 12 декабря взяли деревню Старино, на следующую ночь – отбили Семежево, где захватили большое количество боеприпасов.

Однако огневое и численное преимущество большевиков заставляла белорусских солдат снова отступать. С 17 на 18 декабря белорусы вновь отбили Семежево, после – Вызну, но не могли закрепиться, и в очередной раз теряли позиции.

Только 28-31 декабря последние 1.500 бойцов Слуцкой бригады, перешли польско-советскую границу и сложили оружие.

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