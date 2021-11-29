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Ученые обнаружили две экзопланеты вокруг похожей на Солнце звезды

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  • 29.11.2021, 14:44
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Ученые обнаружили две экзопланеты вокруг похожей на Солнце звезды
иллюстрационное Фото: nasa

Астрономы нашли супер-меркурий и холодный юпитер у звезды солнечного типа.

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении двух экзопланет, которые вращаются вокруг звезды солнечного типа HD 137496 возрастом 8,3 миллиарда лет. Оба объекта были идентифицированы как горячий супер-меркурий и холодный юпитер. Подробности об открытии представлены в статье, доступной в репозитории препринтов arXiv.org, пишет lenta.ru.

Планеты идентифицированы космическим телескопом Kepler, который на сегодняшний день обнаружил более 2600 экзопланет. Открытие сделано, когда телескоп наблюдал HD 137496 в рамках миссии K2 с 23 августа 2017 года по 19 ноября 2017-го. Ученые выявили транзитные сигналы на кривой блеска HD 137496, возникающие, когда некоторый объект проходит на фоне диска звезды, и определили их планетную природу.

Самая близкая к звезде экзопланета HD 137496 b примерно на 30 процентов больше Земли и примерно в четыре раза массивнее нее. Эта планета состоит в основном из железа, а ядро составляет более 70 процентов массы объекта. HD 137496 b обращается вокруг родительской звезды каждые 1,62 дня на расстоянии около 0,027 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли), а равновесная температура оценивается примерно в 2130 кельвинов.

Вторая экзопланета получила обозначение HD 137496 c. Она классифицирована как холодный юпитер с минимальной массой около 7,66 массы Юпитера, а его равновесная температура оценивается в примерно 370 кельвинов. Планета вращается вокруг HD 137496 по сильно эксцентричной (вытянутой) орбите каждые 480 дней на расстоянии 1,21 астрономической единицы от звезды.

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