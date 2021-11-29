Главу Белорусской федерации футбола депортируют из Чехии, если он там находится 3 29.11.2021, 23:26

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Владимир Базанов

Об этом заявил глава МИД Чехии.

Владимир Базанов вместе со своей женой отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против сборной Чехии, которая пройдет 30 ноября в Опаве. До этого председатель АБФФ уже наблюдал игру белорусок против команды Кипра (1:1), передает «Трибуна».

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал нахождение Владимира Базанова в Чехии.

«На данный момент у министерства нет информации о том, что данное лицо находится на нашей территории. Сейчас это расследуется. Этому человеку не была предоставлена чешская въездная виза.

Если окажется, что он действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию», – сказал Кулганек. Глава МИД отметил, что, если Базанов прибыл в Чехию, то не на самолете.

Пресс-секретарь МИД Ева Давыдова добавила, что окончательное решение по депортации принимается полицией.

Также стоит отметить, что глава футбольной федерации Чехии Петр Фоусек не планирует встречу с Владимиром Базановым, что является практикой во время зарубежных поездок высокопоставленных официальных лиц.

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