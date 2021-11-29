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Главу Белорусской федерации футбола депортируют из Чехии, если он там находится

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  • 29.11.2021, 23:26
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Главу Белорусской федерации футбола депортируют из Чехии, если он там находится
Владимир Базанов

Об этом заявил глава МИД Чехии.

Владимир Базанов вместе со своей женой отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против сборной Чехии, которая пройдет 30 ноября в Опаве. До этого председатель АБФФ уже наблюдал игру белорусок против команды Кипра (1:1), передает «Трибуна».

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал нахождение Владимира Базанова в Чехии.

«На данный момент у министерства нет информации о том, что данное лицо находится на нашей территории. Сейчас это расследуется. Этому человеку не была предоставлена чешская въездная виза.

Если окажется, что он действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию», – сказал Кулганек. Глава МИД отметил, что, если Базанов прибыл в Чехию, то не на самолете.

Пресс-секретарь МИД Ева Давыдова добавила, что окончательное решение по депортации принимается полицией.

Также стоит отметить, что глава футбольной федерации Чехии Петр Фоусек не планирует встречу с Владимиром Базановым, что является практикой во время зарубежных поездок высокопоставленных официальных лиц.

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