закрыть
30 ноября 2021, вторник, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Газовый прессинг выходит Кремлю боком

  • Телеграм-канал «Сито Сократа»
  • 30.11.2021, 10:06
  • 6,914
Газовый прессинг выходит Кремлю боком

Мечта путинской команды сорвать большой куш тает с каждым днем.

«Кому война, а кому мать родна» - печальная поговорка, зародившаяся в годы Первой мировой войны, как нельзя лучше описывает подходы Москвы к реализации своих действий на международной арене. Помимо текущих негативных эффектов от пандемии на развитие стран Европы огромное давление оказывает скачок цен на российский газ, стоимость которого достигла заоблачных высот: языками цифр +600% с января 2021 года. Опасный энергетический кризис, охвативший европейский регион, является во многом прямым следствием нездоровых отношений с «Газпромом» - главным бизнесом «царя», который обещал прийти на помощь, однако на деле лишь туже закручивает гайки. К примеру, в компании отказались бронировать дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, т.к. это могло бы сбить цену и успокоить рынок.

В руководстве газового монополиста радостно потирают руки. «Газпром» предвкушает, что в 2022 году средняя цена экспортного газа будет не ниже, чем в текущем, а выручка подскочит до 57,6 млрд.$. Средняя экспортная цена в IV кв. 2021 года – 550$/тыс. кубов, иными словами самая высокая в истории «Газпрома»! Тогда как средняя экспортная цена в 320$ является максимальной за последние 7 лет. Однако в бочке меда, как оказалось, есть много ложек дегтя.

Во-первых, газовые цены не являются устойчивыми, ведь они обваливают спрос на газ, особенно если сама цена привязана к шантажу, требованиям политических уступок и к политическим манипуляциям Кремля. Для тех клиентов, которым не под силу платить баснословные деньги за «голубое топливо» россияне грозятся прекратить поставки, и попросту заморозить в студеную пору. Молдавское руководство одним из первых ощутило на себе геополитические эффекты зависимости кремлевского энергетического оружия. От небольшого государства требуют платить деньги из бюджета за выплату долгов, к которым оно даже не причастно. «Газпром» выдвинул колоссальные суммы долгов к правительству, и посылает сигналы об уступках, если президент Майя Санду сойдет с пути европейской интеграции и пойдет в фарватер Евразийского экономического союза. Что интересно долги «Молдовагаза», которым на 63,6% владеет «Газпром» стали следствием теневой схемы отмывания денег через Приднестровье, когда российская компания по сути сама себе поставляла газ, безоплатно потребляемый сепаратистами под ответственность Кишинева.

Во-вторых, в «Газпроме» сами признали, что не знают когда запустят их мегапроект «Северный поток-2», ведь резко возросло число его противников. В частности, украинское предложение о скидках для европейских газ за транзит газа при крупных дополнительных заказах на длительное время для ЕС интереснее, чем «СП-2». Для Москвы большим ударом стала позиция нового правительства Германии, ведь будущий канцлер Олаф Шольц все четче видит в новых российских газовых проектах огромные риски для военной безопасности европейского континента, поскольку РФ может перейти к масштабному военному вторжению в Украину, после запуска «СП-2». Кстати, будущая глава МИД ФРГ от «Союз 90/«зеленые» Анналена Бербок выступает в поддержку украинского суверенитета ради освобождения от опасной зависимости от российского газопровода.

К слову российский проект категорически не отвечает требованиям антимонопольного права ЕС и Германии в части картельного сговора, хищнического ценообразования, ценовой дискриминации. В Берлине указывают на требование, чтобы фактические владельцы трубопровода и природного газа внутри не были одним лицом. «Газпром», который по замыслу Путина должен был поставить европейских потребителей на колени, не сможет качать свой газ по новым мощностям «Северного потока». С каждым днем усиленного газового прессинга на потребителя мечта путинской команды сорвать большой куш на бедах европейцев тает, неудивительно, ведь от большого перебора, всегда бывает недобор.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский