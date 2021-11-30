Газовый прессинг выходит Кремлю боком Телеграм-канал «Сито Сократа»

30.11.2021, 10:06

6,914

Мечта путинской команды сорвать большой куш тает с каждым днем.

«Кому война, а кому мать родна» - печальная поговорка, зародившаяся в годы Первой мировой войны, как нельзя лучше описывает подходы Москвы к реализации своих действий на международной арене. Помимо текущих негативных эффектов от пандемии на развитие стран Европы огромное давление оказывает скачок цен на российский газ, стоимость которого достигла заоблачных высот: языками цифр +600% с января 2021 года. Опасный энергетический кризис, охвативший европейский регион, является во многом прямым следствием нездоровых отношений с «Газпромом» - главным бизнесом «царя», который обещал прийти на помощь, однако на деле лишь туже закручивает гайки. К примеру, в компании отказались бронировать дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, т.к. это могло бы сбить цену и успокоить рынок.

В руководстве газового монополиста радостно потирают руки. «Газпром» предвкушает, что в 2022 году средняя цена экспортного газа будет не ниже, чем в текущем, а выручка подскочит до 57,6 млрд.$. Средняя экспортная цена в IV кв. 2021 года – 550$/тыс. кубов, иными словами самая высокая в истории «Газпрома»! Тогда как средняя экспортная цена в 320$ является максимальной за последние 7 лет. Однако в бочке меда, как оказалось, есть много ложек дегтя.

Во-первых, газовые цены не являются устойчивыми, ведь они обваливают спрос на газ, особенно если сама цена привязана к шантажу, требованиям политических уступок и к политическим манипуляциям Кремля. Для тех клиентов, которым не под силу платить баснословные деньги за «голубое топливо» россияне грозятся прекратить поставки, и попросту заморозить в студеную пору. Молдавское руководство одним из первых ощутило на себе геополитические эффекты зависимости кремлевского энергетического оружия. От небольшого государства требуют платить деньги из бюджета за выплату долгов, к которым оно даже не причастно. «Газпром» выдвинул колоссальные суммы долгов к правительству, и посылает сигналы об уступках, если президент Майя Санду сойдет с пути европейской интеграции и пойдет в фарватер Евразийского экономического союза. Что интересно долги «Молдовагаза», которым на 63,6% владеет «Газпром» стали следствием теневой схемы отмывания денег через Приднестровье, когда российская компания по сути сама себе поставляла газ, безоплатно потребляемый сепаратистами под ответственность Кишинева.

Во-вторых, в «Газпроме» сами признали, что не знают когда запустят их мегапроект «Северный поток-2», ведь резко возросло число его противников. В частности, украинское предложение о скидках для европейских газ за транзит газа при крупных дополнительных заказах на длительное время для ЕС интереснее, чем «СП-2». Для Москвы большим ударом стала позиция нового правительства Германии, ведь будущий канцлер Олаф Шольц все четче видит в новых российских газовых проектах огромные риски для военной безопасности европейского континента, поскольку РФ может перейти к масштабному военному вторжению в Украину, после запуска «СП-2». Кстати, будущая глава МИД ФРГ от «Союз 90/«зеленые» Анналена Бербок выступает в поддержку украинского суверенитета ради освобождения от опасной зависимости от российского газопровода.

К слову российский проект категорически не отвечает требованиям антимонопольного права ЕС и Германии в части картельного сговора, хищнического ценообразования, ценовой дискриминации. В Берлине указывают на требование, чтобы фактические владельцы трубопровода и природного газа внутри не были одним лицом. «Газпром», который по замыслу Путина должен был поставить европейских потребителей на колени, не сможет качать свой газ по новым мощностям «Северного потока». С каждым днем усиленного газового прессинга на потребителя мечта путинской команды сорвать большой куш на бедах европейцев тает, неудивительно, ведь от большого перебора, всегда бывает недобор.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».