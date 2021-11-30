закрыть
30 ноября 2021, вторник, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сибири возник дефицит угля

4
  • 30.11.2021, 13:52
  • 1,866
В Сибири возник дефицит угля
иллюстрационное Фото: energy.s-kon.ru

Сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива.

Следователи в Алтайском крае РФ начали проверку информации о дефиците угля в Локтевском районе региона, из-за которого жители вынуждены незаконно рубить деревья, сообщает finanz.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ во вторник.

Проблемы с поставками угля испытывают жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. По данным властей, сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива, которое завозят из Кемеровской области, и его дефицитом в связи с большим объемом экспортных поставок.

«В СМИ и соцсетях распространено сообщение о том, что жители Локтевского района не могут отапливать свои дома в связи с перебоями поставок угля. С наступлением холодного времени года граждане вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах. Кроме того, выросшие цены на топливо не позволяют социально незащищенной категории граждан его приобрести. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи намерены дать оценку сотрудникам администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям.

Ранее в региональном Минстрое и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля возникли из-за резкого его подорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% выросла стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

В минувшую пятницу председатель комитета регионального парламента по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин сообщил, что перебои с углем были зафиксированы в семи районах региона. По словам Панарина, везде, кроме Локтевского района, проблему удалось решить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский