В Сибири возник дефицит угля 4 30.11.2021, 13:52

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иллюстрационное Фото: energy.s-kon.ru

Сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива.

Следователи в Алтайском крае РФ начали проверку информации о дефиците угля в Локтевском районе региона, из-за которого жители вынуждены незаконно рубить деревья, сообщает finanz.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ во вторник.

Проблемы с поставками угля испытывают жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. По данным властей, сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива, которое завозят из Кемеровской области, и его дефицитом в связи с большим объемом экспортных поставок.

«В СМИ и соцсетях распространено сообщение о том, что жители Локтевского района не могут отапливать свои дома в связи с перебоями поставок угля. С наступлением холодного времени года граждане вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах. Кроме того, выросшие цены на топливо не позволяют социально незащищенной категории граждан его приобрести. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи намерены дать оценку сотрудникам администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям.

Ранее в региональном Минстрое и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля возникли из-за резкого его подорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% выросла стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

В минувшую пятницу председатель комитета регионального парламента по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин сообщил, что перебои с углем были зафиксированы в семи районах региона. По словам Панарина, везде, кроме Локтевского района, проблему удалось решить.

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