Ученые выяснили, как на самом деле Луна влияет на самочувствие и настроение человека 11 4.11.2021, 16:00

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За годы изучения этого вопроса был упущен крайне важный момент.

В 2018 году психиатр Дэвид Эйвери и почетный ученый National Institute of Mental Health Томас Вер опубликовали совместное исследование о том, как Луна может влиять на самочувствие человека. Как оказалось, их коллеги за годы изучения этого вопроса упустили крайне важный момент.

Об этом сообщает Discover Magazine.

Луна тесно связана со множеством древних культур. В старину люди наделяли ее мистическими свойствами, олицетворяли с богиней, способной влиять на судьбу человека. Даже в современном мире есть множество тех, кто считает, что положение небесных тел может сказаться на настроении и поведении.

За прошедшие десятилетия наука неоднократно доказывала обратное. Ученые не нашли фактических подтверждений, что Луна может повлиять на то, как ведет себя человек. Но все они, возможно, ошибались, ведь искали совершенно не там.

Какую закономерность заметили ученые?

Томас Вер впервые заинтересовался тем, как Луна может влиять на людей, в 70-х. Его считают одним из первопроходцев в сфере исследований нарушений сна и циркадных ритмов. В своей работе он изучил данные 17 пациентов с диагностированным биполярным расстройством, обнаружив интересную закономерность. Перепады настроения и активности у пациентов соответствовали циклам Луны.

Однако у ученого не хватало данных для полноценной статьи. Кроме того, его испытуемые не вели записи о своем состоянии.

Необходимый «пробел» в его материалах удалось восполнить психиатру Дэвиду Эйвери. В 2004-м он вел пациента с прогрессирующим аффективным расстройством. По словам доктора, это был высокоорганизованный и методичный человек, который регулярно страдал от недосыпа.

В течение двух недель пациент спал по 12 часов в сутки, был бодр, свеж и в прекрасном настроении. Еще две – недосыпал, чувствовал постоянную апатию и грусть.

По просьбе врача мужчина стал вести дневник сна. И, как оказалось позднее, его сон четко соответствовал циклам приливов и отливов. При полной Луне или новолунии он спал плохо, когда же спутник Земли был в фазе первой или последней четверти ночь проходила спокойно.

Так может ли Луна влиять на настроение человека?

Авторы исследования уверены, что да. По их мнению, вестибулярный аппарат, который отвечает за циркадные ритмы, а, следствие, и здоровый сон, подпадает под влияние гравитации Луны, что сказывается на самочувствии и настроении человека, ведь он не высыпается.

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