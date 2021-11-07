США обратились к ЕС и Великобритании из-за увеличения российских войск на границе с Украиной 7.11.2021, 11:03

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Вашингтон предложил оказать давление на «Северный поток-2».

США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала «Северный поток-2» как рычаг давления.

В течение последних дней США по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом газета Süddeutsche Zeitung пишет, ссылаясь на собственные источники. Согласно информации, имеющейся в распоряжении издания, США обратились к Европейской службе внешнеполитической деятельности, а также министерствам иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.

В ФРГ Вашингтон оказывает давление как на временно сохраняющее свои полномочия правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel), так и на возможную «светофорную» коалицию во главе с социал-демократами. США настаивают на том, чтобы в качестве рычага давления на Кремль Германия использовала газопровод «Северный поток — 2», который все еще не получил разрешение на эксплуатацию.

Американская сторона, судя по всему, ожидает, что Берлин остановит или по крайней мере пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода в Федеральном агентстве по сетям. Проект вызывает споры среди партий, ведущих переговоры о «светофорной» коалиции: в то время как «зеленые» и либералы из Свободной демократической партии отвергают запуск «Северного потока — 2», СДПГ до сих пор выступала за его ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отправил на этой неделе в Россию директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границ с Украиной, и попытаться понять, что движет действиями Москвы.

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