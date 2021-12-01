Польский приграничный город обстреляли с территории Беларуси 25 1.12.2021, 10:48

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Обстрелом уничтожены осветительные мачты в Тересполе.

Министерство обороны Польши сообщило об обстреле приграничного города Тересполя со стороны Беларуси.

«В районе Тересполя обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами польской армии на границе с Беларусью. Прожекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел был произведен с территории Беларуси», — сообщило Минобороны Польши.

W okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi. pic.twitter.com/TKQziMdbMn — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 1, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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