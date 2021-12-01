На месте обстрела найдена картечь: новые подробности о нападении белорусских силовиков на Тересполь 4 1.12.2021, 12:07

12,494

Фото: @MON_GOV_PL

Польские спецслужбы поделились информацией.

Белорусские силовики обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными на границе в районе Тересполя.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын рассказал о новых подробностях нападения:

«Мы имеем дело с применением пневматического оружия белорусскими спецслужбами. На месте происшествия была найдена картечь. Прожекторы были уничтожены. Стреляли с территории Беларуси», — сообщил Станислав Жарын.

Służby białoruskie ostrzelały lampy ustawione przez #WojskoPolskie na naszej granicy.



Mieliśmy do czynienia z wykorzystaniem broni pneumatycznej przez funkcjonariuszy białoruskich. Na miejscu zdarzenia znaleziono śrut. Reflektory zostały zniszczone. Strzelano z terenu Białorusi. https://t.co/ZewvnSvrUI — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 1, 2021

Минобороны Польши вызвало военного атташе Беларуси «на ковер» из-за произошедшей в районе Тересполя провокации с обстрелом осветительных мачт.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».