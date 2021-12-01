На месте обстрела найдена картечь: новые подробности о нападении белорусских силовиков на Тересполь

На месте обстрела найдена картечь: новые подробности о нападении белорусских силовиков на Тересполь4
- 1.12.2021, 12:07
- 12,494
Польские спецслужбы поделились информацией.
Белорусские силовики обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными на границе в районе Тересполя.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын рассказал о новых подробностях нападения:
«Мы имеем дело с применением пневматического оружия белорусскими спецслужбами. На месте происшествия была найдена картечь. Прожекторы были уничтожены. Стреляли с территории Беларуси», — сообщил Станислав Жарын.
Służby białoruskie ostrzelały lampy ustawione przez #WojskoPolskie na naszej granicy.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 1, 2021
Mieliśmy do czynienia z wykorzystaniem broni pneumatycznej przez funkcjonariuszy białoruskich. Na miejscu zdarzenia znaleziono śrut. Reflektory zostały zniszczone. Strzelano z terenu Białorusi. https://t.co/ZewvnSvrUI
Минобороны Польши вызвало военного атташе Беларуси «на ковер» из-за произошедшей в районе Тересполя провокации с обстрелом осветительных мачт.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.