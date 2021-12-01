Илон Маск превратил знаменитое фото со Сталиным в мем 1 1.12.2021, 20:37

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Так он отреагировал на смену главы Twitter.

Глава компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter отреагировал на смену главы Twitter известной фотографией с Иосифом Сталиным. Он превратил знаменитый снимок в мем, заменив на нем двух из четырех человек на изображения нового и бывшего глав соцсети.

За основу Маск взял два знаменитых снимка, сделанные на канале Москва — Волга в марте 1937 года. Изначально на нем помимо Сталина были изображены Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Николай Ежов. Лица Сталина и Ежова Маск заменил на фотографии назначенного накануне руководителем Twitter Парага Агравала (Parag Agrawal) и Джека Дорси (Jack Dorsey).

На втором снимке Дорси-Ежов уже отсутствует, но в канале виден пририсованный всплеск от падения его тела. Для этого мема Маск использовал другую версию того же фото, которая распространялась в советской периодике после осуждения и расстрела Ежова.

О смене главы Twitter стало известно 29 ноября. Совет директоров компании единогласно утвердил Агравала на этом посту вместо Дорси. Уточнялось, что помимо Twitter, Дорси является основателем компании Square. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 11,8 миллиарда долларов.

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