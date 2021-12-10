Мультфильмы про Новый год и Рождество: 8 лучших праздничных шедевров 1 10.12.2021, 15:53

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Их можно посмотреть вместе с детьми.

«Униан» подсказывает, как поднять себе настроение и провести вечер в семейном кругу, включив трогательные веселые мультики про Рождество и Новый год.

Олаф и холодное приключение

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг жизнерадостного снеговика Олафа, который вместе со своим оленем ходит в гости и выясняет, какие интересные рождественские обычаи существуют. Нужно это для того, чтобы создать праздничную традицию для тех людей, у которых ее нет.

Кошмар перед Рождеством

Главный герой мультика - Джек Скеллингтон, который живет в мрачном городе Хеллоуин. Ему ничего не знакомо, кроме страхов, ужасов, скелетов и тыкв в форме ужасающих рожиц. Однажды он совершенно случайно открывает дверь в город Рождества, где царит любовь, радость и веселье. С этого момента Джек понимает, что тоже хочет дарить людям праздник.

Холодное сердце

Эльза - девочка, которая родилась с необычной способностью - она умеет управлять снегом и льдом. Но вдруг ее дар вызвал ужасные последствия - королевство, в котором она жила, погрузилось в тьму и холод. Тогда ее сестра Анна вместе со своим другом Кристофером и верным оленем решили, что им нужно спасти родную обитель.

Секретная служба Санта-Клауса

Каждый год Санта-Клаус вместе со своими помощниками отправляют подарки детям Земли. Тем не менее, любая система, даже самая отлаженная, может дать сбой - так вышло и в этот раз. Санта забыл поздравить маленькую девочку, а его младший сын быстро сообразил, как исправить это досадное недоразумение.

Советские мультики про Новый год

Падал прошлогодний снег

Вечная классика советских мультипликаторов, выполненная в пластилиновой технике. В центре сюжета - простой мужик, который отправляется в лес за елкой, но не по своему желанию - супруга заставила. В лесу он встречается со многими чудесами, которые меняют его внутренне. И, конечно, помогают отыскать пушистую новогоднюю красавицу.

Зима в Простоквашино

Еще одна кинолента из цикла "Трое из Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино". Вряд ли кто-то из нас не видел этот мультик, но даже несмотря на его почтенный возраст, пересматривать картину можно бесконечно. Дядя Федор, Шарик и Матроскин собираются встречать Новый год, да только денег у них нет, да и родители далеко. Спасает троицу только одно - настоящая дружба и сплоченность.

Ель

Мультфильм, созданный по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Зрители увидят маленькую елочку, которая растет в лесу среди своих сестер. Однажды ей становится интересно - куда же девают елки после того, как срубят. И вдруг "от семьи" отрывают и ее - она попадает в дом, где люди собираются отмечать Новый год.

Умка ищет друга

История о милом белом медвежонке, который познакомился с мальчиком, которого позже увезли на вертолете встречать Новый год. Эта история - продолжение первой части, где Умка искал маму, которая всему его обучала. Здесь же придется рассчитывать только на себя: общаться с людьми, изучать их быт и преодолевать различные жизненные ситуации ради своей цели и крепкой дружбы.

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