В Минске скончался бывший министр образования Беларуси 3 12.12.2021, 18:26

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Фото: «Наша Ніва»

Петру Бригадину было 72 года.

В Минске скончался бывший министр образования Беларуси, доктор исторических наук Петр Бригадин. Об этом сообщают его коллеги, пишет zerkalo.io.

Петр Бригадин возглавлял Министерство образования в 2001-2003 годах. Также он занимал должности заведующего кафедрой истории Беларуси, первого проректора БГУ, ректора Академии управления.

Бригадин — автор более 100 научных работ по истории, теории управления, социологии, в том числе 10 монографий, 12 учебников и учебных пособий. Ему было 72 года.

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