Премьер-министр Литвы не приняла отставку Ландсбергиса и Скуодиса 1 14.12.2021, 23:36

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Ингрида Шимоните

Министры готовы были уйти со своих постов из-за ситуации с транспортировкой белорусского калия.

Правительство Литвы продолжит работу в текущем составе, отставка министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и министра транспорта Марюса Скуодиса не принята. Об этом говорится в заявлении премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которое было опубликовано на сайте литовского правительства вечером во вторник.

По словам Шимоните, ей удалось убедить Ландсбергиса и Скуодиса отозвать свои прошения об отставке. Они готовы были уйти со своих постов из-за ситуации с транспортировкой белорусского калия.

«Надеюсь, что самое позднее к 31 января будут представлены все национальные решения сложившейся ситуации, обеспечивающие интересы национальной безопасности государства и минимизирующие финансовые риски. В то же время на уровне ЕС будут сделаны предложения по дальнейшему расширению секторальных санкций против белорусского режима и максимальной синхронизации с санкциями США», – говорится в заявлении.

Шимоните подчеркнула, что правительство Литвы всегда последовательно добивалось введения санкций против режима Лукашенко и никогда не стремилось исключить товары или компании из санкционных списков. Она отметила, что после объявления санкций США, которые напрямую не затрагивали литовские предприятия, Вильнюс искал способы прекратить коммерческие отношения «Литовских железных дорог» и «Беларуськалия», но этого сделать не удалось. Шимоните признала, что это потеря репутации, и выразила сожаление по этому поводу.

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