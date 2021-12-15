Медики заявили об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса 8 15.12.2021, 16:00

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В его структуре много странных особенностей.

Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно. Об этом «Радио России» сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

«Совершенно очевидно, что это одних рук дело. Опять же это теория заговора. Но я считаю, что это так. Сейчас решили прекратить пандемию, потому что настала пора решительных изменений в мире. В ближайшие три-четыре месяца будет очень многое меняться. Прекратить пандемию решил тот же, кто ее и запустил <…> У меня такое впечатление, что это все действительно искусственное: и начало, и конец. И сейчас просто настал такой момент, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», — заявил Чумаков.

По его словам, «омикрон» содержит все 32 мутации предшествующих штаммов, и в нем есть «вставочка из трех аминокислот». «Как она могла возникнуть так независимо в этом штамме — никто не может объяснить. Они сделали такой супер-ослабленный штамм», — добавил вирусолог.

Чумаков отметил, что коэффициент распространения омикрон-штамма составляет 3,5, тогда как у варианта «дельта» — 0,85. При этом в основном люди легко переносят заражение «омикроном», сказал вирусолог.

«На этом все и закончится. Даже если будет очень небольшой процент тяжелых больных, они все равно будут. Конечно, не из-за того, что болезнь такая тяжелая, а потому, что есть люди очень ослабленные, хроники, старые очень люди, для которых и небольшой грипп, и небольшая простуда — проблемы», — считает Чумаков.

Ранее Чумаков сообщил «Дождю», что омикрон-штамм может оказаться «живой вакциной» от коронавируса. «Такой вирус может распространяться и вытеснять патогенные варианты коронавируса <...> Если так окажется, то это, конечно, чудо. Это будет первый случай создания природой такой живой вакцины», — объяснил он. При этом Чумаков призвал продолжать вакцинироваться от COVID-19 и предположил, что «омикрон» может скоро затухнуть.

Омикрон-штамм впервые выявили в конце ноября в Южной Африке, Ботсване и Гонконге. Вскоре первые случаи «омикрона» зафиксировали в Европе, США, России и других странах.

Согласно одной из версий ученых, омикрон-штамм появился в организме человека с ослабленным иммунитетом, согласно другой — человек мог заразиться им от животного.

Ученые предупреждали, что из-за большого количества мутаций «омикрон» может быть устойчив к вакцинам и антителам после болезни. Всемирная организация здравоохранения сообщила, новый штамм распространяется быстрее «дельты» и может быть менее восприимчив к вакцинам, однако заражение протекает в более легкой форме.

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