Сотрудник администрации Лукашенко: Диктатор стал не просто нерукопожатным, он стал экстремально токсичным 5 17.12.2021, 8:10

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Анатолий Котов

Против режима сложился консенсус ведущих мировых игроков.

Анатолий Котов, бывший сотрудник администрации Лукашенко и НОК, уволившийся в разгар прошлогодних протестов, прокомментировал для сайта Charter97.org последние заявления обезумевшего диктатора и рассказал о главных внешнеполитических провалах режима в Беларуси.

— На саммите ЕАЭС Лукашенко заявил о том, что в МИД стран таможенного союза пошли «визитеры из западных стран, которые уговаривают давить на Беларусь». Как бы Вы прокомментировали это заявление?

— Во-первых, странно, что Беларусь знает больше, чем знают эти страны, о том, что к ним кто-то приходит с визитами. Скорей всего, это больше фантазии белорусской стороны. А во-вторых, если это действительно имеет место быть, это означает, что в ЕАЭС нет поддержки Беларуси. Каждая из стран имеет свои собственные интересы и из-за санкционного давления им хочется от этого всего дистанцироваться.

— Какие страны в ЕАЭС могли бы присоединиться к этому давлению, и что это говорит о позиции Запада.

— Официально к этому давлению не присоединится никто. Но будет иметь место та же самая позиция, которую Беларусь занимала, когда против России ввели санкции. То есть они вроде бы против, но к антисанкциям не присоединятся, скорее наоборот. Потому что на этом можно будет заработать. У каждой из стран ЕАЭС есть свои отношения с Евросоюзом и США, которыми они не захотят жертвовать в пользу Беларуси. По той простой причине, что наша страна никогда не помогала им в тяжелой ситуации.

— Является ли показательным факт того, что даже лидеры страны ЕАЭС не хотят встречаться с Лукашенко лично?

— Это является следствием той истории, в которую Лукашенко загнал сам себя. Он стал не просто нерукопожатным, он стал экстремально токсичным. И те, кто хочет продолжать политику балансирования между Россией и сотрудничеством с Западом, вынуждены просто отворачиваться от «белорусского Алиева».

— На границе Беларуси и ЕС уже длительное время наблюдаются огромные очереди из грузовиков. Агентство Reuters сообщило о том, что возникли перебои с поставками сырья. Импортеры несут убытки и могут приостановить работу заводов. Будет ли Россия реагировать на подобную ситуацию на границе?

— На грузовики, конечно, нет, потому что сейчас есть возможность объехать Беларусь. Можно это сделать через Прибалтику, например. Это займет больше времени, но это будет уже вопрос предсказуемости маршрута. Но если пострадает железнодорожный транзит или транзит через трубопровод, то Россия будет вынуждена отреагировать. Потому что именно здесь лежат существенные интересы российские и не только. Это может привести к резкой потере сотен миллионов долларов.

— Диктатор в очередной раз заявил о том, что «перекроет транзит газа через Беларусь». Как в Кремле реагируют на подобные заявления?

— Есть две теории на сей счет. Первая —Лукашенко действует самостоятельно, другая — он действует по согласованию с Кремлем в роли злого, точнее неадекватного полицейского. То есть Москва якобы заинтересована в транзите, но вот есть кто-то посередине, который может поступить очень неадекватно, поэтому нужно иметь альтернативные маршруты, прежде всего «Северный поток —2», который не зависит от стран транзитеров. Но в любом из случаев история, что Беларусь может перекрыть вентиль, ближе к блефу, чем к правде. Это будет не выстрел в ногу — это очередь себе в голову.

— Насколько действия Лукашенко в создании проблем на границе с ЕС становятся критичными для Китая?

— Они критичны на самом деле очень давно, потому что Китай не интересует по большому счету ничего, кроме стабильности транзита, в первую очередь железнодорожного. В Беларуси в результате очень неадекватных действий растет количество поездов, которые называют брошенными. То есть они просто стоят и ожидают своей очереди пройти через границу. Для Китая это очень большая проблема. Ее можно решить переориентированием транзита на море, но это увеличит срок доставки и будет более дорогим вариантом для Китая и Европы.

На европейских фабриках, использующих китайские комплектующие, либо принадлежат Китаю, нет таких больших складов, как были раньше, где можно было хранить комплектующие на полгода вперед. Речь идет о нормальной логистике, в нормальной ситуации все было бы рассчитано по минутам. Сейчас скорей всего придется перестраиваться, а это сотни миллионов долларов потерь на логистике из-за неадекватности белорусского режима. Это становится очень большой проблемой для Европы и Китая.

— Возможен ли консенсус между крупнейшими мировыми игроками по решению проблемы режима Лукашенко?

— Консенсус уже фактически сложился. Другое дело — учет интересов белорусов в этом консенсусе может быть разным, и он будет в первую очередь зависеть от активности внутри страны. Проблема в том, что для своих соседей и не только для них белорусский режим заигрался. Лукашенко перешел все красные линии и превратился из какого-то гаранта интересов в фактор, действующий скорее как Соловей-разбойник. Он действует совершенно непредсказуемо, его не интересуют долгосрочные истории, а важно ночь продержаться и день простоять. Поэтому он стал занозой для всех и консенсус сложился. Другое дело — как решить проблему Беларуси, на это есть разные взгляды. Например, Китаю все равно, а вот Россия боится, что Беларусь уйдет на запад.

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