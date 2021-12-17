«Слухи о готовящихся сокращениях в системе МВД приобретают уже особый смысл» 4 17.12.2021, 14:37

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Если всех уволить, то кто будет давать стране ВВП?

Вчера кое-кто опять заговорил про недопустимость перегибов при проведении согласованной государственной политики в отношении условно легитимных граждан. И, поскольку про перегибы упоминается уже не в первый раз, и, кажется, даже не во второй, надо понимать, что эти слова не были случайной оговоркой. Видимо за ними все-таки спряталась какая-то мысль. Ее может не видно, а она есть, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Идеи про национальное согласие и какое-нибудь примирение мы с тобой, конечно, отвергнем, как не имеющую ничего общего с объективной реальностью, которую мы повседневно ощущаем. Тем более, что слова про недопустимость перегибов слишком неопределенны, чтобы не допустить перегибов. Ну как ты, в самом деле, определишь среди предателей тех, которые перевоспитались? В этом же их предательская сущность и состоит, чтобы изображать из себя перевоспитавшихся.

Зато, запрет на перегибы звучит достаточно определенно, чтобы в нужное время можно было наказать тех, кто не выполнил указание о недопустимости перегибов. Потому что теперь кому угодно можно будет сказать, что «я давал вам четкие указания». А если кто вдруг не понял, так он сам виноват. И согласись, с учетом настойчивого повторения слов про недопустимость перегибов, появившиеся несколько дней назад слухи о готовящихся сокращениях в системе МВД приобретают уже особый смысл.

Хотя, возможно дело просто в том, что уволенных уже оказалось слишком много, чтобы экономика и дальше могла чудить. За биллинги в неположенном месте увольнять надо? Надо. За фотографии с откровенной символикой? Надо. За клики мышкой в сторону лайков экстремистской направленности? А как же. А еще за неправильные подписи, за неавторизованные на высшем государственном уровне подписки и за подозрительное отсутствие очевидных поводов для подозрений. Короче, всех надо. А если всех уволить, то кто будет давать стране ВВП? Потому что у тех, кто остается, хорошо получается делить. А растить получается не очень.

Тем более, что этот рост, похоже, окончательно перешел в область отрицательных величин еще в октябре. Еще до начала массовых испытаний лояльности и массового применения санкций. А новые санкции делают перспективы экономических чудес еще более сомнительными. Потому что, как признался вчера полномочный представитель правительства, уже не только с инвестициями проблемы, но и «способности обеспечить расчеты предприятий» вызывают обоснованные сомнения.

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