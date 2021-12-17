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БОР: До пенсии в Беларуси доживут только «избранные»

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  • 17.12.2021, 15:19
  • 7,304
БОР: До пенсии в Беларуси доживут только «избранные»

К чему ведет очередное повышение пенсионного возраста.

Пенсионный стаж в Беларуси стремится к тому, чтобы пережить пенсионеров, пишет телеграм-канал БОР.

При нынешних условиях работы на многих предприятиях, зарплатах и уровне медицины до пенсии доработать гражданам и так трудно, а тут пенсионный возраст и того стремятся повысить до небес. Доживут только избранные.

Согласно проводимой с 2017 года пенсионной реформе, пенсионный возраст белорусов ежегодно повышают на полгода. Так, по итогу реформы, женщины смогут уйти на пенсию только после 58 лет, мужчины — после 63.

При этом, средняя пенсия в 2022 году должна составить 581,2 рубля, что на самом деле далеко от реальности. В результате большинство пенсионеров по традиции продолжат работать до момента, пока их не попрут силком с этой работы или дети не забьют тревогу.

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