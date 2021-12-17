В России самолет протаранил поливочную машину: видео 4 17.12.2021, 15:26

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ЧП произошло в московском аэропорту Шереметьево.

В четверг, 16 декабря, в московском аэропорту Шереметьево самолет AirbusA350-900, вылетающий в Мексику (Канкун), перевернул поливальную машину. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, в случившимся инциденте пострадал один человек. Персонал самолёта Airbus A350-900 столкновения не заметил. Пассажиры обратили внимание, что машина для обработки с незамерзающей жидкостью стала дымиться.

На место происшествия прибыла скорая помощь.

Согласно информации, пилот начал руление самолета без команды — из-за этого крыло лайнера зацепило автомобиль, который выполнял противообледенительную обработку.

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