«Пекин не будет против, если голову Лукашенко подадут Западу на золотом подносе» 7 17.12.2021, 15:33

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Китай может далеко зайти в деле защиты своего экспорта в ЕС.

Станет ли Китай поддерживать Москву в оккупации Минска? Обозначенный вопрос является достаточно важным после переговоров Путина и "друга Си". Некоторые интерпретируют слова о дружбе и жвачке именно так: любые начинания Москвы Пекином будут приветствоваться и поддерживаться.

На словах - возможно все, но мы китайский плохо понимаем, поэтому придется судить по действиям и прагматичной логике. А логика говорит обратное, пишет телеграм-канал CYNIC.

Для понимания возьмем проект "нового шелкового пути", потому что именно на него "ставит" нынешнее руководство Китая.

Главная цель - экономический заработок и по возможности усиление влияния в транзитных зонах и в рынке сбыта. Тут нет никакого фактора дружбы. Деньги врозь.

Естественно "шелковый путь" планировался как сеть ниток, которые не столько позволяют быстрее и дешевле доставить товар до необходимой географической точки Европы, сколько создают рычаги взаимного давления.

Объясню просто:

По (1) части: если мне нужно доставить товар в Норвегию, то "шевелиться" через Беларусь я не хочу, имея возможность не делать "крюк", проведя товар через нитку в Петербурге. С другой стороны, мой путь в Болгарию явно не будет пролегать через эту нитку в Петербурге, потому что есть возможность взять "южнее".

К тому же разные пути обладают разным грузовым потенциалом. Очевидно, что каждая пересадка провоцирует рост цены за перевозку.

Поэтому защита от перегрузок должна обеспечиваться "брестским тоннелем".

Но фактор диверсификации "ниток" по потенциалам и условным европейским зонам ("север", "юг", "центр") не является единственным.

По (2) части: "транзитный путь" является зависимым от политики. Вот как Лукашенко постоянно угрожает перекрыть вентиль, так и Украина может перерезать нитку, если будет монополистом в этом направлении.

Так, одна "нитка" предполагает возможность шантажа каждой из стран, по которой будет идти торговый путь. И поэтому "буферные зоны" в предложенных схемах практически не пересекаются - это необходимо для снижения фактора монополизации влияния.

Так, диверсификация позволяет Китаю быть уверенным в том, что ни Беларусь, ни Украина не перекроют тропу, потому что на факторе политического решения одной стороны будет наживаться вторая... и наоборот.

Так фактор сдержек и противовесов сделает невозможным критерий давления со стороны "нестабильных" партнеров. Собственно поэтому Пекин не будет против, если голову Лукашенко подадут Западу на золотом подносе.

А теперь к важному: будет ли выгодна Пекину интеграция Беларуси и России в "союзное государство"?

И тут ответ однозначен - нет, хотя протест Пекин демонстрировать словесно не будет, но транзитную схему начнет перестраивать.

Вся проблема в западной реакции. Если Запад не признает "минское присоединение", тогда вся Беларусь становится "серой зоной" со спорной репутацией и темными деньгами.

Вопрос Крыма у Китая не стоит, но ради сотрудничества с Украиной Крым продолжается оставаться опасной приблудой, куда слишком явно никто не вкладывает финансы.

При этом мы уже неоднократно слышали про "союз суверенных государств", поэтому даже при самой жесткой интеграции административно Беларусь останется отдельной страной.

Получается этакая зона Приднестровья или ЛДНР при первой же попытке сближения в противовес Западу.

Контрабанду возить можно, но главный свой проект Китай явно не будет тянуть через серую зону, чтобы это не вызвало необходимость формирования теневых схем смены "бирок" и "наклеек".

Этот проектный Крым 2.0 с сохраненной государственностью - крайне нестабильная зона. Тем более она становится нестабильной, если мы имеем ввиду, что Лукашенко согласен на интеграцию только при условии пересадки на трон ВНС. Так он требует абсолютную возможность отмены любых "союзных актов".

Получается Китаю необходима стабильная обстановка на 2 фронтах: украинском и белорусском. Так, при конфликте с Украиной переключаемся на Беларусь. Схема действует и в обратном направлении. Получается в корне невыгодно ни первому, ни второму партнеру показывать зубы - только лишние деньги из рук выпадут.

В такой ситуации "контроль" создается сам собой как фактор рыночных прагматичных отношений. При мягкой или полной интеграции фактор риска "перекрытия границы" и превращения всей Беларуси во второе Приднестровье делает украинскую ветку единственной, а белорусскую - темной и схематозной. На последнюю ставку "чистый" Китай не будет делать - это все-таки не Россия со своими вечно грязными руками и обляпанными витринами.

То есть Китаю как минимум нужно "потепление" между РБ и Европой. Но поскольку Лукашенко разрывает связи и готовит возможность заморозки западных активов, такое потепление не наступит без головы на подносе.

И если фактор Лукашенко является "проходным" - его могут устранить, то фактор экономической турбулентности в связи с превращением Беларуси в "серую зону" никак не может быть решен. Только дипломатически, а тут Штаты вероятно пойдут на принцип.

Вот поэтому Китай, чтобы обеспечить диверсификацию и простоту перевозок, не будет держаться ни за интеграцию, ни за Лукашенко. И друг Си точно не осудит, если оба пункта слетят с горы вниз головой.

Если оба останутся "в живых", тогда Беларусь будут огибать "лесом, полем, огородом", полностью уничтожив все преференции от удобного расположения "в воротах между Западом и Востоком".

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