Как Стефан Баторий во время Ливонской войны освободил Полоцк от русских войск 19.12.2021, 20:36

Стефан Баторий

Это событие в существенной степени решило судьбу длившейся четверть века Ливонской войны.

Полоцк в XVI веке был крупнейшим и богатейшим городом Великого княжества Литовского, здесь русская армия могла рассчитывать на огромную добычу, пишет сайт planetabelarus.by.

Укрепления Полоцка на гравюре по рисунку С. Пахоловицкого (1579)

Кроме того, взятие Полоцка давало целый ряд тактических преимуществ. Полоцк нависал над южным флангом группировки русских войск в Ливонии и создавал угрозу отсечения их от внутренних районов Русского государства. При установлении контроля над Полоцком и течением Западной Двины Русское государство получило бы возможность для прямого сообщения с Ливонией из Смоленска по удобному речному пути. Потеря Полоцка Великим княжеством Литовским создавала непосредственную опасность для Вильни. Помимо военно-стратегической составляющей, Полоцкая земля, наряду с Киевом, издревле считалась Рюриковичами одной из своих главных вотчин, отторгнутых Литвой.

Стефан Баторий

Приход русских войск принес Полоцку неисчислимые бедствия и страдания. Несмотря на все свои обещания, Иван Грозный позволил войскам разграбить город. Сдавшихся солдат, тех, за кого можно было получить деньги или обменять на своих воинов, он пленил, а тех, за которых ничего нельзя было взять, приказал убить, а трупы выкинуть в Двину. Та же участь постигла и полоцких евреев, их всех, в том числе и детей, которых, несмотря на мольбы выкупить свои жизни, утопили в Двине. Все остальные жители, около 50 тысяч, были угнаны в качестве рабов в Московию, и позже часть из них была продана на азиатских рынках. Католических монахов-бернардинцев зарубили татары московского войска, а храм сожгли.

30 августа 1579 года Великий князь Литовский и король Польский Стефан Баторий взял Полоцк – и это событие в существенной степени решило судьбу длившейся четверть века Ливонской войны…

Софийский собор в Полоцке

В честь победы он приказал построить в городе католический храм, а Софийский собор оставить за православными. Так же отдельным указом он объявил полную свободу православного вероисповедания в Литве и в тех землях которые он освободит или отвоюет у Ивана Грозного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».