Первый осужденный за протесты 2020 года: Мур хутка рухне! 1 2.12.2021, 18:12

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Павел Песков

Павел Песков обратился к белорусам.

Политзаключенный Павел Песков — первый осужденный за протесты 2020 года — прислал письмо на свободу из бобруйской колонии, в котором обращается к белорусам, пишет ПЦ «Вясна»:

— Что бы я сказал друзьям-белорусам? Ну… Они бы услышали очень сильные слова, слова обычного человека, который ни о чем не сожалеет, ни разу не разочаровался. Испытания лишь укрепили его моральный дух. Всем пострадавшим соболезнования и сопереживания.

Мур хутка рухне. Сколько человек стали жертвой той кампании и сколько оказались по другую сторону свободы. На всех это более 5000 заключения. Совсем не маленькая цена, но оказалось и не совсем достаточной. Сил всем и веры в свет. Этот поезд без тормозов мчится в пропасть, скоро финиш.

Не забывайте помнить.

Поддержите политзаключенного: ИК №2, 213800, г. Бобруйск, ул. Кирова. Ул. Сикорского, 1, Павел Андреевич Песков

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