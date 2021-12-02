Режим погряз в трясине 1 2.12.2021, 21:44

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Денег больше никто давать не собирается.

Низкие темпы экономического роста. Разбалансирован весь механизм, позволяющий экономике расти за счет инвестиций. Предостерегает на «Белсате» экономист Сергей Чалый:

«Высока опасность того, что власти попытаются искусственно стимулировать экономический рост путем возвращения к старым практикам: эмиссионным печатаниям денег».

Власти осознают, что в долгосрочной перспективе это не решит никаких проблем. А, наоборот, создаст еще большие структурные перекосы, которые и так у нас наблюдаются.

«Любые попытки находить деньги из-за рубежа, новые займы, любые попытки создавать их там из воздуха внутри не будут приводить ни к какому продуктивному использованию этих средств внутри страны до тех пор, пока вы не решите проблемы с институциональными ограничениями, налагающими, как бы верхний предел вот этого экономического роста, который сейчас, еще раз говорю. Евразийский банк самый благосклонный к белорусской экономике».

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