Латвия вводит запрет на перевозку от белорусских грузоотправителей 6 20.12.2021, 12:12

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Латвия с 20.12.2021 по 15.01.2022 вводит конвенционное запрещение на приём к перевозке всех грузов со всех станций Белорусской железной дороги от грузоотправителей: BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE (Белорусский нефтяной торговый дом), Белнефтехим, ОАО "БЕЛШИНА", ОАО "Гродно Азот" (Филиал «Завод Химволокно»), ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан", ОАО "Полоцк-Стекловолокно", ОАО "Беларуськалий", назначением на все станции Латвийской железной дороги в адрес всех грузополучателей и транзит по территории Латвийской республики, - пишет телеграм-канал «Стачком Азота».

Ранее в Евросоюзе сообщили о дальнейшем расширении секторальных санкций против белорусского режима и максимальной синхронизации с санкциями США.

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