Как выглядят и сколько стоят двухуровневые квартиры в Минске 1 21.12.2021, 15:08

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иллюстрационное Фото: bir.by

Ценник начинается от $79 тысяч.

Собственный дом — недешевое удовольствие. Что если хочется просторное жилье, но со всей инфраструктурой в шаге от дома? Тогда наша подборка столичных двухуровневых квартир для вас. Мы нашли несколько интересных вариантов от $ 79 тысяч в различных районах Минска как с готовым ремонтом, так и без отделки. Есть еще с мебелью и техникой, пишет realt.by.

На ул. Харьковская (р-н м. Молодежная)

Трехкомнатная квартира выставлена на продажу в доме на улице Харьковская, 58. Площадь квартиры составляет 97 «квадратов», в том числе жилая — 45, кухня — 12. Девятиэтажный кирпичный дом построен в 2005 году.

На первом этаже кухня, гостиная, санузел. На втором этаже две спальные комнаты и большой санузел с двухместным джакузи. Отделка в квартире: натуральный дубовый паркет, декоративная штукатурка, немецкие обои, испанская плитка. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты. Высокие потолки — 2,7 метра. Две застекленные лоджии на каждом этаже.

— Ремонт выполнен из материалов премиум-класса. Использовались только самые качественные варианты, так как ремонт делался «для себя» — без экономии на материалах, мебели и технике, — пишет автор объявления. — Таких квартир очень мало: при разумном метраже — грамотная и удобная планировка.

В пешей доступности — сквер с прудом, школа, детский сад, взрослая и детская поликлиники, банк, почта. До станции метро «Молодежная» 15 минут пешком или на общественном транспорте (остановка возле дома).

Цена: $ 140 000.

На ул. Васнецова (р-н м. Партизанская)

В доме на улице Васнецова, 34/3 продается трехкомнатная квартира площадью 110,5 квадратных метров (жилая — 54, кухня — 15). Дом восьмиэтажный, построен в 2002 году.

Придомовая территория охраняется и оборудована системой видеонаблюдения. Автомобильное парковочное место закреплено за квартирой.

В квартире две изолированные спальни. На каждом этаже санузел. Высокие потолки — 3,4 метра. Выполнена качественная отделка. Напольное покрытие — дубовый паркет, кафельная плитка с системой «теплый пол», ковровое покрытие на лестнице.

Межкомнатные двери и порталы, лестница и балясины сделаны из дуба, входная дверь — металлическая. На стенах виниловые обои. Установлены стеклопакеты. Есть две застекленные и обшитые сайдингом лоджии со встроенными шкафами.

На кухне мебель из массива дуба, встроенная техника — посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, холодильник. В гостиной комнате встроенный шкаф и электрокамин.

Квартира оснащена системой индивидуального отопления — бойлер. Установлены приборы учета воды, газа. Имеется подвал.

Дом расположен рядом с зеленой и водоохраной зоной. В двух остановках на общественном транспорте станция метро «Партизанская». Развитая инфраструктура — рядом детский сад, школа, взрослая и детская больницы, магазин.

Цена: $ 159 000.

На ул. Аэродромная (Минск-Мир)

Этот вариант для тех, кто мечтает сам реализовать интерьерные идеи — двухуровневая квартира со свободной планировкой продается в доме на улице Аэродромная, 32. Общая площадь — 64 квадратных метра. Каркасно-блочный дом построен в 2017 году. Квартира расположена на самом верхнем 17 этаже.

— Квартира легко трансформируется в просторную студию или двухкомнатную. Вы приобретаете абсолютную свободу для дизайнерских и планировочных решений, — говорится в объявлении.

Квартира продается без отделки. Здесь все готово для чистового ремонта. Установлены стеклопакеты, счетчики воды, электроэнергии и тепла. Есть застекленная лоджия. Санузел совмещенный.

В доме видеонаблюдение, придомовая территория охраняется. В подземном и наземном паркинге всегда есть место для авто.

В шаговой доступности станция метро «Ковальская слобода», магазин, поликлиника, детский сад.

Цена: $ 79 625.

На ул. Кнорина (р-н Парк Челюскинцев)

В доме на улице Кнорина, 15 продается четырехкомнатная квартира общей площадью 111 «квадратов» (жилая — 60, кухня — 9). Дом пятиэтажный, построен в 1961 году. Капитальный ремонт проведен в 2008 году.

Квартира полностью готова к проживанию, с авторским ремонтом, продуманной планировкой с разделенными зонами для отдыха, спальными комнатами, зоной для приема гостей и комфортной работы. Есть два санузла, застекленная лоджия. Одно из преимуществ жилья — потолки 3,7 метра.

Установлены металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды, встроенные шкафы и бытовая техника. Двери и мебель из массива. Проведен высокоскоростной интернет.

Район с развитой инфраструктурой — множество детских садов, школ, поликлиника, магазины, сквер, парк. Развито транспортное сообщение. До станции метро «Парк Челюскинцев» пешком 15 минут, до станции «Московская» — две остановки на общественном транспорте.

Цена: $ 159 000.

На пр-те Рокоссовского (Серебрянка)

Двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 160 квадратных метров (жилая — 80, кухня — 12) продается в десятиэтажном доме на проспекте Рокоссовского, 29. Панельный дом построен в 2002 году.

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В квартире выполнен отличный ремонт с использованием высококачественных материалов отделки. Установлены стеклопакеты, счетчики воды, металлическая входная дверь, сигнализация.

Очень теплая, светлая квартира, полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. Есть два санузла и две застекленные лоджии.

Придомовая территория с детскими площадками и парковочными местами. Рядом велодорожки, детские сады, школы и гимназии, магазины, почта, банки, поликлиника, торговые центры, парки. Развито транспортное сообщение — без пересадок можно добраться до метро и центра города.

Цена: $ 175 000 с торгом.

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