закрыть
25 декабря 2021, суббота, 22:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дворец, в котором на несколько столетий определилось наше будущее

  • 25.12.2021, 19:31
  • 4,974
Дворец, в котором на несколько столетий определилось наше будущее

Территория Нового замка в Гродно была заселена уже в глубокой древности.

На этом участке обнаружены остатки строений из плинфы, которые датируют XII веком, пишет planetabelarus.by.

К XIV веку относятся упоминания о так называемом Нижнем замке, который находился, по мнению исследователей, на месте позднейшей барочной резиденции. Нижний замок имел каменные укрепления и не раз подвергался нападению крестоносцев. Активные боевые действия привели к упадку этого укрепления.

Считается, что на известной гравюре Цюнда, изображающей Гродно в XVI веке, запечатлены руины Нижнего замка, на ней же видно большое строение под высокой крышей, так называемый Королевский Дом (Domus Regia).

В XVIII веке, при короле польском и великом князе литовском Августе Сильном, в Гродно проходят сеймы Речи Посполитой. Этот монарх, получивший своё прозвище «Сильный» за особую физическую силу и особую любвеобильность, жил в Старом замке, а позднее в так называемой «Баториевке». Уже при этом монархе появляется идея строительства новой королевской резиденции, которая могла бы служить не только для проживания короля, но и для приёма сеймов. Возведение такой резиденции происходит во время правления сына и наследника Августа Сильного — Августа III.

Создателем проекта Нового замка большинство исследователей считает Карла Фредерика Пёпельмана. Однако иногда в качестве автора указывают его отца — Матеуша Даниеля, одного из крупнейших европейских мастеров барокко, автора дрезденского дворца Цвингер. В некоторых источниках сообщается о совместной работе отца и сына Пёпельманов над проектом гродненского дворца.

Проект барочной резиденции реализовали в первой половине XVIII века. Основные работы были закончены в 1751 году. Позднее происходили многочисленные доработки здания.

Гродненская летняя резиденция монархов Речи Посполитой стилистически соответствует другим значительным произведениям саксонских архитекторов: саксонскому фасаду варшавского замка и Саксонскому дворцу в Варшаве. В конце XVIII века в замке работает талантливый гродненский архитектор Джузеппе де Сакко.

Гродненский Новый замок сыграл особую роль в судьбе народов Речи Посполитой, благодаря проведению в нём общегосударственных сеймов. В этой резиденции прошло 4 сейма.

Именно в гродненском дворце проходит и последний сейм Речи Посполитой, после которого земли некогда могущественной европейской державы были поделены между её соседями. Эта легендарная ассамблея очень хорошо освещена в различных публикациях. На сейме звучали пламенные речи патриотического характера, но верховодивший там российский дипломат Яков Сиверс имел самые разные рычаги воздействия на участников собрания. К слову, среди сенаторов находился и знаменитый в будущем композитор Михал Клеофас Огинский. Подкуп и запугивания помогали решить ситуацию в пользу держав, уничтожавших Речь Посполитую. Жёсткие меры применялись активно, и некоторые ретивые шляхтичи даже подверглись аресту. Церемониал самого сейма соблюдался не слишком тщательно. Малочисленные участники, за закрытыми дверями Сенаторского зала Нового замка, в итоге, вынуждены были одобрить навязанные Сиверсом предложения. Зал, в несколько изменённом виде, сохранился, и посетители Нового замка могут прийти в помещение, где когда-то вершились судьбы целых народов.

Раздел Речи Посполитой привёл к попыткам сопротивления. Во время вспыхнувшего восстания дворец посещали Тадеуш Костюшко и другие руководители сопротивления. Позднее, после взятия Суворовым Варшавы, в Новом замке живёт последний король Станислав Август Понятовский, которого содержат в Гродно, в почётном плену. Тут уместно вспомнить, что в своё время секретарём Станислава Августа хотел стать знаменитый Джакомо Казанова.

Для содержания в Новом замке двора последнего короля деньги выделялись из российской казны. В подробном списке расходов есть даже солидные суммы на алкогольные напитки и сладости.

Во время своего гродненского плена Понятовский отрёкся от короны. Так Российская империя поставила жирную точку в долгом противостоянии с Речью Посполитой.

После уничтожения Речи Посполитой российская администрация разместила в здании госпиталь.

Архитектура Нового замка отражена в саксонских материалах XVIII века. Поэтому составить представление о внешнем облике здания не так сложно. Это был достаточно крупный П-образный дворец с высокой ломанной, барочной крышей. За левым крылом резиденции был построен ещё один длинный корпус, так называемые «Маршальковские кухни». Позднее это здание соединили с главным дворцом переходом с аркой.

В архитектуре Нового замка чувствовалось определённое влияние французского «барочного классицизма». В то же время здание было безусловно произведением саксонских мастеров, вносивших стилистику саксонского придворного барокко, наиболее ярко проявлению в Дрездене.

В оформлении внешнего облика дворца ощущался некоторый отход от традиций классических ордеров, что было весьма характерно для рококо. Сдержанный декор боковых крыльев, с простыми наличниками окон и лопатками, тем не менее был весьма гармоничен и живописен. Главными доминантами композиции дворца служили порталы боковых крыльев, главный ризалит с треугольным фронтоном, въездная группа ворот и флигелей, и здание каплицы, пристроенной к полукруглому ризалиту с обратной стороны резиденции. Эти элементы комплекса должны были выделяться богатой каменной резьбой, выполненной на самом высоком художественном уровне.

Главные ворота украшали сохранившиеся каменные сфинксы. Подобные скульптуры, весьма модные в ту эпоху, были установлены во многих богатых резиденциях Европы, в числе прочих и в Версале.

Симметрично размещённые флигели, с небольшими аркадами, имели аттики, на каждом из которых находилось скульптурное изображение солнца. В тимпане большого фронтона главного ризалита дворца помещался пятичастный герб Речи Посполитой, с гербом династии Веттинов в центре.

В интерьере выделялся самый большой из залов — Сенаторский. Он занимал два этажа, а в верхней его части была устроена специальная галерея для королевы и иностранных послов. Подобное решение имелось и в сенаторском зале варшавского замка. Кроме того, важную роль играли Посольский и Овальный залы.

Роспись интерьеров во времена реконструкции, проводимой Джузепе де Сакко, осуществлялась по проектам главного королевского художника, сделавшего огромный вклад в развитие польской живописи — Марчелло Баччарелли. Сделанные этим мастером указания реализовывали художники Антоний Грушецкий и Шимон Маньковский.

Во время II Мировой войны Новый замок был частично разрушен, но восстановлен советским архитектором Владимиром Вараксиным, в начале второй половины XX века.

Созданная Вараксиным резиденция областного комитета КПБ несёт в себе черты так называемого сталинского ампира. Архитектура здания перекликается с архитектурой Таврического дворца в Санкт-Петербурге. Подобно российскому зданию Новый замок имеет массивный шестиколонный портик дорического ордера, а кроме того, своего рода круглую башенку, с длинным шпилем, сходную формой с круглым куполом петербургского объекта.

В зданиях Старого и Нового замков размещён Гродненский историко-археологический музей, обладающий одной из лучших в стране коллекций художественных и исторических ценностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин