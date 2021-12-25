Дворец, в котором на несколько столетий определилось наше будущее 25.12.2021, 19:31

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Территория Нового замка в Гродно была заселена уже в глубокой древности.

На этом участке обнаружены остатки строений из плинфы, которые датируют XII веком, пишет planetabelarus.by.

К XIV веку относятся упоминания о так называемом Нижнем замке, который находился, по мнению исследователей, на месте позднейшей барочной резиденции. Нижний замок имел каменные укрепления и не раз подвергался нападению крестоносцев. Активные боевые действия привели к упадку этого укрепления.

Считается, что на известной гравюре Цюнда, изображающей Гродно в XVI веке, запечатлены руины Нижнего замка, на ней же видно большое строение под высокой крышей, так называемый Королевский Дом (Domus Regia).

В XVIII веке, при короле польском и великом князе литовском Августе Сильном, в Гродно проходят сеймы Речи Посполитой. Этот монарх, получивший своё прозвище «Сильный» за особую физическую силу и особую любвеобильность, жил в Старом замке, а позднее в так называемой «Баториевке». Уже при этом монархе появляется идея строительства новой королевской резиденции, которая могла бы служить не только для проживания короля, но и для приёма сеймов. Возведение такой резиденции происходит во время правления сына и наследника Августа Сильного — Августа III.

Создателем проекта Нового замка большинство исследователей считает Карла Фредерика Пёпельмана. Однако иногда в качестве автора указывают его отца — Матеуша Даниеля, одного из крупнейших европейских мастеров барокко, автора дрезденского дворца Цвингер. В некоторых источниках сообщается о совместной работе отца и сына Пёпельманов над проектом гродненского дворца.

Проект барочной резиденции реализовали в первой половине XVIII века. Основные работы были закончены в 1751 году. Позднее происходили многочисленные доработки здания.

Гродненская летняя резиденция монархов Речи Посполитой стилистически соответствует другим значительным произведениям саксонских архитекторов: саксонскому фасаду варшавского замка и Саксонскому дворцу в Варшаве. В конце XVIII века в замке работает талантливый гродненский архитектор Джузеппе де Сакко.

Гродненский Новый замок сыграл особую роль в судьбе народов Речи Посполитой, благодаря проведению в нём общегосударственных сеймов. В этой резиденции прошло 4 сейма.

Именно в гродненском дворце проходит и последний сейм Речи Посполитой, после которого земли некогда могущественной европейской державы были поделены между её соседями. Эта легендарная ассамблея очень хорошо освещена в различных публикациях. На сейме звучали пламенные речи патриотического характера, но верховодивший там российский дипломат Яков Сиверс имел самые разные рычаги воздействия на участников собрания. К слову, среди сенаторов находился и знаменитый в будущем композитор Михал Клеофас Огинский. Подкуп и запугивания помогали решить ситуацию в пользу держав, уничтожавших Речь Посполитую. Жёсткие меры применялись активно, и некоторые ретивые шляхтичи даже подверглись аресту. Церемониал самого сейма соблюдался не слишком тщательно. Малочисленные участники, за закрытыми дверями Сенаторского зала Нового замка, в итоге, вынуждены были одобрить навязанные Сиверсом предложения. Зал, в несколько изменённом виде, сохранился, и посетители Нового замка могут прийти в помещение, где когда-то вершились судьбы целых народов.

Раздел Речи Посполитой привёл к попыткам сопротивления. Во время вспыхнувшего восстания дворец посещали Тадеуш Костюшко и другие руководители сопротивления. Позднее, после взятия Суворовым Варшавы, в Новом замке живёт последний король Станислав Август Понятовский, которого содержат в Гродно, в почётном плену. Тут уместно вспомнить, что в своё время секретарём Станислава Августа хотел стать знаменитый Джакомо Казанова.

Для содержания в Новом замке двора последнего короля деньги выделялись из российской казны. В подробном списке расходов есть даже солидные суммы на алкогольные напитки и сладости.

Во время своего гродненского плена Понятовский отрёкся от короны. Так Российская империя поставила жирную точку в долгом противостоянии с Речью Посполитой.

После уничтожения Речи Посполитой российская администрация разместила в здании госпиталь.

Архитектура Нового замка отражена в саксонских материалах XVIII века. Поэтому составить представление о внешнем облике здания не так сложно. Это был достаточно крупный П-образный дворец с высокой ломанной, барочной крышей. За левым крылом резиденции был построен ещё один длинный корпус, так называемые «Маршальковские кухни». Позднее это здание соединили с главным дворцом переходом с аркой.

В архитектуре Нового замка чувствовалось определённое влияние французского «барочного классицизма». В то же время здание было безусловно произведением саксонских мастеров, вносивших стилистику саксонского придворного барокко, наиболее ярко проявлению в Дрездене.

В оформлении внешнего облика дворца ощущался некоторый отход от традиций классических ордеров, что было весьма характерно для рококо. Сдержанный декор боковых крыльев, с простыми наличниками окон и лопатками, тем не менее был весьма гармоничен и живописен. Главными доминантами композиции дворца служили порталы боковых крыльев, главный ризалит с треугольным фронтоном, въездная группа ворот и флигелей, и здание каплицы, пристроенной к полукруглому ризалиту с обратной стороны резиденции. Эти элементы комплекса должны были выделяться богатой каменной резьбой, выполненной на самом высоком художественном уровне.

Главные ворота украшали сохранившиеся каменные сфинксы. Подобные скульптуры, весьма модные в ту эпоху, были установлены во многих богатых резиденциях Европы, в числе прочих и в Версале.

Симметрично размещённые флигели, с небольшими аркадами, имели аттики, на каждом из которых находилось скульптурное изображение солнца. В тимпане большого фронтона главного ризалита дворца помещался пятичастный герб Речи Посполитой, с гербом династии Веттинов в центре.

В интерьере выделялся самый большой из залов — Сенаторский. Он занимал два этажа, а в верхней его части была устроена специальная галерея для королевы и иностранных послов. Подобное решение имелось и в сенаторском зале варшавского замка. Кроме того, важную роль играли Посольский и Овальный залы.

Роспись интерьеров во времена реконструкции, проводимой Джузепе де Сакко, осуществлялась по проектам главного королевского художника, сделавшего огромный вклад в развитие польской живописи — Марчелло Баччарелли. Сделанные этим мастером указания реализовывали художники Антоний Грушецкий и Шимон Маньковский.

Во время II Мировой войны Новый замок был частично разрушен, но восстановлен советским архитектором Владимиром Вараксиным, в начале второй половины XX века.

Созданная Вараксиным резиденция областного комитета КПБ несёт в себе черты так называемого сталинского ампира. Архитектура здания перекликается с архитектурой Таврического дворца в Санкт-Петербурге. Подобно российскому зданию Новый замок имеет массивный шестиколонный портик дорического ордера, а кроме того, своего рода круглую башенку, с длинным шпилем, сходную формой с круглым куполом петербургского объекта.

В зданиях Старого и Нового замков размещён Гродненский историко-археологический музей, обладающий одной из лучших в стране коллекций художественных и исторических ценностей.

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