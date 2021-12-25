В Минске трамвай сошел с рельсов и проехал по автомобильной полосе 3 25.12.2021, 20:12

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Что стало причиной - неизвестно.

Количество ДТП сегодня зашкаливает, вот и до трамваев дошел черед. Об инциденте «Онлайнеру» сообщил очевидец, он же снял видео, на котором видно, как при повороте направо трамвай, следующий по маршруту №1, задней колеей сходит с рельс. По информации очевидца, пассажиры повскакивали со своих мест. Пострадал ли кто-нибудь серьезно — неизвестно.

Минсктранс в то же время причины остановки движения трамваев не называет.

— С 17:05 на ул. Красной в обоих направлениях произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1, 6. Движение организовано до ДС «Озеро», — говорится в сообщении ведомства. — Спустя 23 минуты движение рельсового транспорта было возобновлено.

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