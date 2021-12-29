В Беларусь идет погодный апокалипсис? 29.12.2021, 8:17

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К чему готовиться 29-31 декабря.

На большую часть Украины 28 декабря навалилась непогода. В 14 областях осадки в виде снега, местами с дождем принесли серьезные неприятности. А чего опасаться белорусам в последние дни года?

Что принес снег и ледяной дождь в Украину?

Худшая ситуация наблюдалась на дорогах в Запорожской области – там спасатели на проезжую часть дороги вытащили три легковых автомобиля, четыре грузовика и автомобиль скорой медицинской помощи, пишет gordonua.com. Также там 28 декабря отменили многие авиарейсы.

В Херсонской области на дорогах также образовалась гололедица, наблюдалось обморожение деревьев и проводов электросетей.

На севере Николаевской области тоже шел снег, ближе к югу – ледяной дождь. На дорогах области местами – снег, местами – гололедица.

А вот в Днепре из-за снега образовались огромные пробки по всему городу. Все въезды в город стали проездными, а патрульная полиция перекрыла их для фур.

Винницу также засыпало снегом. Сообщается, что с рельсов сошел трамвай.

Ранее прогнозировалось, что в стране выпадет до 20 сантиметров снега.

А что ждать в Беларуси?

Несмотря на ужасные погодные условия, которые перенесла страна-соседка 28 декабря, вероятнее всего, до нашей страны апокалипсис не дойдет. Снег будет, но небольшой. Хотя опасность представляет собой прогнозируемая гололедица.

Как передает Белгидромет, 29 декабря погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной и влажной воздушной массе. Объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

МЧС предупредил, что в связи с этим появляется увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышается риск травматизма населения.

В целом будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдет небольшой снег.

Температура воздуха ночью -8..-14°С, при прояснениях -15..-17°С; днем -4..-10°С.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

30 декабря в ночные часы по юго-западу, а днем на большей части территории республики скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями.

Ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западной половине с дождем).

Температура воздуха ночью -8..-13°С, при прояснениях -14..-17°С, по юго-западу страны она составит -5..-7°С; днем от +2°С по юго-западу до -8°С востоку республики.

В отдельных районах страны слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Синоптики обещают потепление.

31 декабря погоду в стране обусловят атмосферные фронты и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Облачно. На большей части территории республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь).

Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от +2°С по юго-западу до -8°С по востоку республики, днем -2..+5°С. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый.

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