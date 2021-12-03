Хоть тушкой, хоть чучелом 3 Ирина Халип

3.12.2021, 8:03

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Тараканьи бега по Европам.

Иракские курды на белорусско-польской границе, по ночам пытающиеся прорваться в Европу, – сущие младенцы по сравнению с лукашенковскими чиновниками и прочими функционерами. Мигранты, по крайней мере, не делают вид, что им все нравится на родине, а в Европу их гонит суровая производственная необходимость.

Они вполне честны перед миром и не скрывают, что хотят в сытую благополучную страну, где им непременно дадут пособие и социальное жилье, и вокруг окажутся добрые сочувствующие люди, которые будут менять законы, стандарты и дресс-коды, чтобы не ущемить политические убеждения и религиозные чувства. Есть к чему стремиться, есть за что бороться, есть ради чего замерзать в декабрьских лесах на польской границе.

То ли дело отечественные чиновники. Послушать любого – и кажется, будто их из родного дома ни танками, ни метлой не выгонишь. На родине у них и душа поет, и ум работает, и сердце бьется. Лиши их родного пейзажа – и жизнь повиснет на волоске, пока не припадут к родному корыту. И только тяжкая трудовая повинность, только командировка, в которую силой выпихивает начальство, только самоотверженность, вынуждающая ехать на чужбину ради интересов государства, могут заставить их покинуть дом родной. А в действительности – как в старом анекдоте: «хоть тушкой, хоть чучелом, но ехать надо». Просочиться, ухватить польской рульки да чешского пива, испанского хамона да греческой рецины, отгулять на всю катушку, почувствовать себя хоть на денек свободным человеком, а не рабом, и знать, что не зазвонит телефон и не прикажут сию секунду явиться для порки. Это кратковременное ощущение свободы становится самоцелью, и любой функционер готов щемиться за границу, как таракан.

Кстати, о тараканах. Первым осознал необходимость «гуманитарного коридора» сам Лукашенко – еще в девяностые. Понимал, вероятно, что на встречи глав государств после всяких референдумов его никто не позовет и равным уже не признают. Вот и придумал себе должность главы НОК, чтобы хотя бы под олимпийским флагом иметь возможность выезжать в цивилизованный мир. И сразу рванул в Нагано, где умудрился на следующий же день «накосячить», заехав на лыжах на чужое рисовое поле. С поля его полиция выгнала. А из Японии до самого конца Олимпиады выгнать не могли: все-таки НОК, и вообще - о спорт, ты мир.

Спорт – не только мир, но и до недавнего времени отличная дыра в заборе для лукашистов. Достаточно присосаться к какой-нибудь спортивной федерации – и ты вполне легитимен, и виза шенгенская в кармане, и возможность ездить по миру, да еще и за государственный счет. Надеюсь, казус Базанова прекратит это чиновничье шаромыжничанье. Нет, конечно, Базанов держался твердо. Чешская полиция ему и бутерброды, и печенье, и кофе, и чай предлагала – от всего отказался. Боялся, говорит, что подмешают что-нибудь «психотронное». Чехи могут, они такие. А там, глядишь, и покаянное видео распространят, где Базанов говорит, что насмотрелся экстремистского белорусского телевидения, потерял ориентацию и ошибочно пошел в услужение к преступнику, в чем глубоко раскаивается. Но чехам эти покаяния без надобности, как и сам Базанов на их территории. «Друзьям и союзникам Лукашенко нечего делать в Чехии», - отлично сформулировал министр иностранных дел Якуб Кулганек. Так что визу аннулировали и безупречным дипломатическим пенделем отправили на родину.

История замечательная и поучительная. Но в первую очередь – не для чиновников, а для Европы. Лукашистов не перевоспитаешь: они все равно будут щемиться из родных краев любыми путями. А лазейки есть до сих пор. И вот на них Западу давно уже пора обратить внимание. ООН. ОБСЕ, ВОЗ, МАГАТЭ, Интерпол – любая международная организация может стать «крышей» для полчищ тараканов, выползающих из здешних бронированных щелей. Вспомните, как в начале 2012 года, когда в тюрьмах сидели участники президентских выборов-2010, причастный к разгону мирной акции протеста и последующим репрессиям министр внутренних дел Анатолий Кулешов преспокойно пил и жрал во Франции. Французская прокуратура тогда объясняла: мы ничего не можем сделать, потому что он приехал по линии Интерпола и, соответственно, обладает иммунитетом. Точно так же просачивалась в Европу Ермошина – по линии ОБСЕ. А сейчас и Макей в Швеции – по той же линии. Надеюсь, история с Базановым станет первой, но отнюдь не последней, и скоро аннулированными визами белорусской челяди можно будет обернуть земной шар.

А чиновникам от всей души советую: уж лучше договоритесь с дальнобойщиками, спрячьтесь под днищем фуры – и вперед, мимо пограничных столбов. Так намного надежнее будет. Если даже попадетесь – ну что ж, как показывает история Базанова, тамошние полицейские бить не будут, зато кофе с бутербродами предложат. Как-нибудь перезимуете.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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