Экс-чиновник администрации Лукашенко: Даже силовики понимают, что Акела промахнулся 5 3.12.2021, 8:26

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Окружение самозванца получило очень серьезную пробоину.

Анатолий Котов, бывший сотрудник администрации Лукашенко и НОК, уволившийся в разгар прошлогодних протестов, рассказал сайту Charter97.org о главных внешнеполитических провалах режима в Беларуси и настроениях среди чиновников.

— В последнее время режим Лукашенко отметился рядом проколов на внешнем направлении. В частности — авантюра на границе с Евросоюзом. Какие промежуточные итоги «кампании с мигрантами» вы можете подвести, и чем эта историю обернулась для белорусского диктатора?

— Кампания провалилась, и это – самый главный итог. Причем привела она к тотальной внешнеполитической изоляции режима. Это затевалось для того, чтобы усадить за стол переговоров с Лукашенко западных лидеров и получить с них финансирование на решение миграционного кризиса. Но Европа на это не пошла, что Лукашенко абсолютно взбесило. Польша на абсолютно законных основаниях мигрантов не пропустила. Потому что по всем международным нормам, где они должны оставаться – так это в Беларуси. После двух звонков Меркель Европа поняла, что с Лукашенко разговаривать абсолютно бесполезно. Поэтому фактически миграционный кризис на белорусской границе решается с Кремлем через голову диктатора. Мигрантов иракская сторона эвакуирует, опять-таки, в силу их договоренностей с Евросоюзом. Оставшиеся на территории Беларуси мигранты превращаются в головную боль самих организаторов кризиса с непонятными перспективами.

— Долгое время Лукашенко пытался играть в «самостоятельность» и старался избегать темы Крыма. Однако в интервью РИА «Новости» он заявил о том, что аннексированный полуостров «де-факто и де-юре» — российский. Также напросился туда. Почему именно сейчас режим решил разыграть «карту Крыма»? Как это меняет отношения с Украиной?

— Почему именно сейчас? Достаточно просто – потому что нужны деньги, и за эти деньги можно наобещать России абсолютно всего, наговорить максимум ярких тезисов, которые должны поласкать кремлевское ухо и с той стороны обеспечить поступление хоть какого финансирования на нужды режима. Не знаю, насколько это актуально сейчас, спустя семь лет. Дорога была ложка к обеду. Поэтому в ближайшее время станет известно, насколько расщедрится Кремль за такое заявление. То, что отношения с Украиной будут портиться, чем дальше, тем больше – это факт. Киев пока отреагировал крайне сдержанно, ожидая неких действий по признанию. Сложно сказать, будет ли это визит Лукашенко в Крым, или еще что-то. Но само по себе заявление сейчас однозначно. Оно продиктовано тем, что больше стучаться сейчас некуда, и срочно нужны деньги.

— Диктатор уже дважды заявлял о том, что готов перекрыть транзит в страны ЕС, что вызывает явное беспокойство в Кремле, Китай также высказывался на эту тему. Насколько эти действия превращают Лукашенко в токсичного партнера для Москвы и Пекина?

— На самом деле невыгодным партнером он в силу своей непредсказуемости и безответственности является достаточно давно. С другой стороны, пока дело не доходило до каких-то таких совершенно истеричных движений, все его терпели, как неизбежное зло, которое обеспечивает контроль над территорией, через которую идет транзит их товаров. Любые действия, которые еще более ухудшат вопросы с транзитом, в общем-то, будут загонять его все дальше во внешнеполитический тупик. В первую очередь Китай, во вторую – Россия будут все серьезнее воспринимать его не как остатки гаранта, а как фактор угрозы.

— Также усиливается санкционное давление на режим. Евросоюз согласовал новый пакет санкций, 8 декабря вступает в силу санкционный пакет США. Видите ли вы решимость среди страны Запада к по-настоящему сильному давлению на режим?

— Эту решимость видит и сам Лукашенко. Он совершал такие странные телодвижения то с самолетом, то с миграционным кризисом, который является фактором, который дестабилизирует всю региональную безопасность. Естественно, любое такое действие будет повышать степень готовности к все более решительному ответу со стороны Запада. Сейчас из Минска льется крайне воинственная риторика, запланированы масштабные учения вблизи белорусско-украинской границы. Есть ряд его высказываний про войну, военное положение, чрезвычайное положение. В общем-то, это не приближает к разрешению белорусского кризиса, а наоборот будет стимулировать более серьезную активность в плане усиления давления со стороны Запада на режим Лукашенко.

— Как человек, который долгое время работал в госаппарате, сильным ли ударом для системы является то, что Лукашенко превратился в «хромую утку» на международной арене? Как это влияет на настроения среди чиновников?

— На настроения чиновников в большей степени влияет то, что он вышел из миграционного кризиса в статусе побежденного. Поскольку силовики, они все же не совсем глупые люди и понимают что здесь «Акела промахнулся». Вера в какое-то фактически звериное чутье и «чудо», которая была раньше, получила очень серьезную пробоину. Соответственно это неприятно и не добавляет позитивных эмоций. Так же недовольные голоса, которые все чаще слышатся и с восточной стороны, уверенности в завтрашнем дне не добавляют.

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