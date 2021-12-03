Для режима Лукашенко закрываются все «лазейки» 2 3.12.2021, 9:18

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Сильнейший пакет санкций – американский.

Политолог Дмитрий Болкунец в студии «Белсата» высказался по поводу санкций, которые 2 декабря ввели против властей Беларуси Евросоюз, Великобритания, США и Канада. По мнению политолога, новые санкции – это решительный шаг, который, бесспорно, усилит давление на режим Лукашенко. Сильнейшим же он назвал американский пакет.

«Потому что он очень четко структурирован и продуман – туда попала и «Белорусская калийная компания». Раньше были какие-то «лазейки», так вот они закрывают эти «лазейки», – говорит Дмитрий Болкунец.

Появление в санкционном списке «Белорусская калийной компании «считает важным, так как – «это 6% бюджета страны».

«Конечно, если бы все ключевые отрасли были закрыты одновременно, синхронно, то никакие бы и санкции не понадобились бы в таких длинных пакетах. Чтобы была, например, перекрыта дорога, перекрыт транзит на одну неделю – Лукашенко сам бы пошел на любые переговоры и уступки», – считает политолог.

Он говорит, что западные партнеры стараются вынудить официальный Минск сделать шаги навстречу. В меморандуме, опубликованном перед введением санкций, были выставлены требования: освобождение политических заключенных и новые выборы под международным наблюдением.

«Но Лукашенко не хочет этого всего делать, он продолжает разрушать экономику. Хочу подчеркнуть: не западные санкции разрушают экономику –Лукашенко своими действиями сознательно разрушает экономику», – уверен Дмитрий Болкунец.

Говоря о европейских санкциях, Дмитрий Болкунец замечает, что белорусские власти могли обходить их через разного рода фирмы-прокладки.

«Если посмотрим на торговлю Беларуси с европейскими странами за последние 12 месяцев, то экспорт из Беларуси увеличился вдвое. Конечно, не благодаря санкциям, которые принимали раньше, а благодаря сложившейся конъюнктуре, особенно по нефтепродуктам.

И вот если бы сегодня был перекрыт транзит нефтепродуктов и отправка их на экспорт в страны ЕС и в Украину, то это, наверное, повлияло бы на финансовую устойчивость режима», – считает аналитик.

Дмитрий Болкунец высказал также мнение, что попавшая в санкционный список «Белавиа» не сможет теперь летать даже в Турцию и Египет.

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