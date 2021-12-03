Мнение: Скоро Синепалый начнет продажу имений в Дроздах 1 3.12.2021, 17:33

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Все уйдет с молотка.

Вчера был объявлен еще один пакет санкций, который имеет самые серьезные последствия для жизнедеятельности режима. Данным пакетом санкций Великобритания, США, Канада и ЕС замараживают счета и активы ОАО «Беларуськалий», пишет Telegram-канал Белорусское объединения рабочих.

Это делается для влияния на основной источник доходов в иностранной валюте для режима. Ранее под санкции попадала «Белорусская Калийная Компания», а также поставки ОАО «Беларуськалий» определенного вида хлористого калия.

Все, баста. Хватит с Синепалого долларов и евро. Хватит с него роскошной жизни, майбахов и самолетов. Близок час, когда ему придется выставить на продажу имение в Дроздах, чтобы рассчитаться с силовиками.

Скоро все уйдет с молотка. Российский бизнес уже «пускает слюни» при виде белорусских производств.

Решайте сами, каким образом все это закончится для нашей страны.

Бастуй, Беларусь

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